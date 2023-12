/FOTOGALERIE/ Zasněžená opalovací louka, ledová tříšť na hladině, vůně svařáku a cukroví, vánoční nálada. Takové to bylo na slavkovském koupališti o Štědrém dnu, letos již v jedenáctém ročníku. A plno lidí.

Štědrý den trávili otužilci na slavkovském koupališti už po jedenácté | Foto: Radoslav Lánský

Po přivítání se do vody suverénně spouštěli trénovaní zimní plavci i otužilci, opatrně ti, kteří to zkoušejí jen na Vánoce, a s velkým respektem ti, co přišli vyzkoušet ledovou vodu poprvé v životě. Během půlhodiny se jich ve vodě 2°C vystřídalo téměř šedesát, což je zatím rekordní počet.

Na břeh vystupovali všichni s úsměvem a slibem, že příští rok určitě přijdou zase. I diváci už si tento pěkný zvyk zapsali do vánočních kalendářů a přicházejí se pozdravit s přáteli a prožít hezký začátek vánočních svátků.