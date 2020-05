V témže roce jsme oslavili 110. výročí i další rekonstrukcí a nejstarší budova školy, která slouží teoretické výuce, ekonomickému úseku a úseku ředitelky školy, dostala nová okna i fasádu. Tuto akci zaplatil kraj a vnitřní modernizaci prostor jsme opět uhradili ze svého. V létě 2015 jsme ještě stihli opravit naše sportovní venkovní hřiště. Již v letech 2012 až 2016 jsme ale projekčně chystali daleko větší akci. Roku 2018 jsme se pustili do zateplení a výměnu oken učebnového pavilonu, tělocvičny, bytu školníka. Tato akce ještě zahrnovala i modernizaci dvou kotelen, rekuperaci v celém pavilonu a instalaci tří tepelných čerpadel v celkové hodnotě přesahující 24 miliony korun toho krajská dotace činila bezmála patnáct milionů.

Také na této akci jsme se finančně spolupodíleli. Nyní tak můžeme automaticky regulovat teploty v jednotlivých třídách a kancelářích. Rekuperace byla podmínkou Státního fondu životního prostředí, kterou jsme splnili, ve třídách dochází k obměně vzduchu s minimálními tepelnými úniky. Již v průběhu roku jsme sledovali spotřeby energií a instalované technologie výrazně snížily energetickou náročnost budov. Tento projekt byl ale upraven v roce 2016 (vynechali jsme zateplení šaten), neboť tam už jsme věděli, že se chystá čerpání peněz z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Do této výzvy jsme se chtěli zapojit. Důvod byl prostý. Od roku 2014, kdy jsme žáky teoretické výuky z odloučeného pracoviště Rousínov přestěhovali do Slavkova u Brna, neustále bojujeme s dostatkem místa a očekávaná výzva by nám pomohla tento problém vyřešit. Již v roce 2015 jsme zadali studii na dostavbu školy, po celý rok 2016 jsme ladili projektovou dokumentaci. Podařilo se nám získat všechna potřebná vyjádření a výsledkem bylo stavební povolení. Náš projekt ale do této výzvy vybraný nebyl. Nestalo se tak, ale my se nevzdáváme a vedeme stále jednání, čerpání je totiž prodloužené do roku 2024. Z uvedeného důvodu nemáme některé části pavilonu zateplené, neboť zde by měla navazovat dostavba školy.

Nemodernizujeme jenom školní budovy, ale jen pro vaši představu dokládám některé větší akce za minulý kalendářní rok v naší režii. V březnu 2019 dokončili naši automechanici pod vedením mistrů stavebnici automobilu Kaipan, pořídili jsme nové vybavení do kabinetu školského poradenského pracoviště, nově jsme vybavili kabinet ICT, vybudovali nové kancelářské prostory pro provozní a ekonomický úsek včetně nového vybavení, modernizovali spojovací tunel mezi budovami, vyměnili jsme zábradlí za nerezové v budově pavilonu a ředitelství, opravili stěnu včetně odvětrání v učebně stolničení oboru hotelnictví, nakoupili novou multifunkční kopírku, tiskárny a nové počítače pro výuku i provoz.

I letos máme spoustu plánů, ale ty jsme museli přehodnotit vzhledem k současné nelehké situaci.

VLADIMÍRA KULHÁNKOVÁ

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna