Oba kluci vyráželi do Slovinska s jasnou vidinou, touhou hodit limit pro účast na Mistrovství světa juniorů v kolumbijském Santiagu de Cali. Limitem bylo 70,50 metrů a tento závod byl poslední možností k jeho překonání a možností se nominovat.

Bohužel oba odjížděli zdravotně hendikepovaní. Saša 14 dnů bojoval s virózou, která ho pak hned v neděli skolila úplně, a Jeňa s bolestí lokte, což bylo i nebezpečné. I tak patřili mezi favority.

Závod pro ně začínal později než měl, asi ve 14:40 hodin, za slušného horka, kolem 30 °C. Necítili se nejlíp, nejen kvůli zdraví, ale i zdejší strava je moc neoslovila a sil nepřidala…

Velkolepý koncert: Ve Slavkově zazpíval Sting i jeho syn. Najdete se u pódia?

Přesto šli do soutěže s odhodláním podat co nejlepší výsledek. První házel Jeňa, chtěl se do pokusu hned opřít, aby dal pořádný výkon a ušetřil ruku od dalších pokusů. Bohužel bolest mu nedovolila se technicky do pokusu opřít. Výkon 52,59 metru ho zařadil po první sérii na 4. místo. Saša házel jako předposlední. Jeho pokus 59,72 metru ho chvíli řadil na 1. pozici. S výkonem ovšem spokojený nebyl.

Jeňa se s tímto výkonem rozhodně nehodlal smířit. Pokusil se v druhé sérii přitlačit, ale technicky se mu to opět příliš nedařilo zvládnout. I tak to bylo zlepšení na 55,67 metru a chvilkový posun na třetí pozici. Saša se také pokusil přitlačit, 64,62 metru mu upevnilo konečné 2. místo.

Ve třetí sérii se Jeňa sice téměř o metr zlepšil na konečných 56,57 metru, ovšem místo posunu vpřed klesl na 5. místo. Od té chvíle se už naši kluci nezlepšili. A jejich pozice jim vydržely až do konce soutěže.

Jeňa to sice nechtěl vzdát, ovšem bolesti mu tentokrát zlepšení neumožnily ani v posledním pokusu, které většinou parádně zvládá. Saša měl i další pokusy za 60 metrů, ale ten z druhé série už nepřekonal.

Houby, ostružiny, západy slunce: Podívejte se na krásy přírody na vrcholu léta

Oba byli ze svých výkonů spíše zklamaní. Rozhodně k tomu neměli vzhledem k výsledkům a okolnostem důvod. Druhé místo Saši je úžasný výsledek a to páté Jeňovo není vůbec špatné v jeho zdravotním stavu, ba naopak.

Kluci Orlu Vyškov opět udělali skvělou reklamu a pomohli českému týmu k zisku druhého místa.

Děkujeme vám za skvělou reprezentaci, jsme na vás pyšní. Přejeme vám hlavně zdraví, ať se brzy opět můžete naplno věnovat tréninku a posouvat výsledky ke své radosti a spokojenosti.

Gratulujeme touto cestou i dalšímu účastníkovi této akce, reprezentujícímu město Vyškov. Máriu Hajzlerovi z AHA Vyškov, který zde ve skoku o tyči též vybojoval stříbrnou medaili v osobním rekordu 5,00 metrů.

Roman Weiter