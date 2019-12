Po roce opět na soutěži Rio Mare. Studentka se svěřila se svými zážitky.

Kamila Karafiátová uspěla v soutěži s Rio Mare. | Foto: Čtenář reportér/ Michaela Svobodová

„Dne čtvrtého prosince 2019 jsem se zúčastnila soutěže Svačinka roku Rio Mare. Byl to neskutečný zážitek, který bych ráda zažila znovu. Trému jsem měla velkou, ovšem když jsem začala vařit, nervozita zmizela a vše šlo jak po másle. Pokrm (tuňákové tortilly) nejvíce chutnal pořadatelům soutěže, kteří mi za to, co jsem předvedla, udělili Zvláštní cenu Rio Mare. Moc mne to potěšilo a doufám, že takových úspěchů bude více.“ Takto nadšeně líčí své zážitky Kamila Karafiátová, žákyně druhého ročníku hotelnictví a turismu.