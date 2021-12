SOMMELIÉR. Ve dnech 7. a 8. prosince měli naši žáci oboru kuchař-číšník možnost rozšířit si své znalosti o víně pod vedením sommeliera Miroslava Pospíchala. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí nejen o našich vínech z jižní Moravy, ale také o těch, co se vyrábí po celém světě od Francie, Itálie až po Austrálii či Jižní Ameriku. Rozdělili jsme si vína více dopodrobna a také si řekli, jak správně a co možná nejpřehledněji sestavit vinný lístek. Obzvláště nám, letošním třeťákům, se líbilo párování vín s pokrmy. Toto téma se nám bude hodit k závěrečným zkouškám, které se neodmyslitelně blíží.

Nezůstali jsme samozřejmě jen u teorie. Názorná ukázka servisu a dekantování vína před hostem nám šla velmi dobře, neboť už to máme natrénované z odborného výcviku. Pan Pospíchal svůj výklad doplnil zajímavými historkami ze všech koutů světa, kde pracoval nejen jako sommelier, ale také jako číšník. Na závěr proběhla řízená degustace, kde bylo její součástí seznámení s regiony vín, historií vinařství a hlavně diskuse a výměna názorů.

Lepší vybavení pro kuchaře i truhláře. Budoucí baristé už vědí, jak na kávu

TRUHLÁŘI. V rámci dnů s odborníky z praxe naši studenti z oboru truhlář absolvovali přednášku doplněnou praktickými ukázkami od firmy BERNER. Firma BERNER nabízí mnoho kategorií produktů, proto jsme vybrali pouze ty kategorie, které souvisí s naším oborem. V kategorii KOTEVNÍ TECHNIKA A SPOJOVACÍ MATERIÁL jsme se zaměřili především na vruty do dřeva, hmoždinky a kotvy.

V kategorii VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ jsme se seznámili s novinkami ve vrtání do dřeva a dřevotřísky, vrtání do zdi. Vyzkoušeli jsme vruty s vrtným hrotem, různé pilové listy do přímočaré pily, řezný kotouč na dřevo, brusné kotouče do oscilačních brusek a mnoho dalšího. V kategorii CHEMIE jsme se seznámili s použitím lepidel, tmelů a pěn. Ve všech kategoriích upoutaly nejvíc pozornosti praktické ukázky, kde si truhláři vlastnoručně vyzkoušeli řezání, vrtání, šroubování a aplikace tmelů a pěn.

Maturanti oboru hotelnictví ze Slavkova už mají stužky. Všem přeje hodně štěstí

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA. V uplynulých týdnech na naší škole proběhlo školní kolo mezinárodní soutěže ve znalostech z ekonomie a financí, a to ekonomická olympiáda. Do soutěže se zapojili studenti tříd 4.A HT, 4.B HT a 2.A PO. Žáci se školního kola zúčastnili on-line. Kvalifikační limit pro postup do krajského kola úspěšně splnilo 9 žáků. Ovšem do krajského kola postupuje pouze 5 žáků z každé školy. Věřím, že vybraní žáci budou statečně reprezentovat naši školu a podaří se jim co nejlépe uspět.

K. Mrázková, P. Šaněk a K. Karafiátová

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna