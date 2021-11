Studentský MasterChef. Trophée Mille a jak to vlastně všechno bylo? Podívejte se

Všechno to začalo uvařením a poslanou fotkou slaného a sladkého pokrmu v květnu 2021. Následně v srpnu jsme se dozvěděli, že náš sen se stává realitou. Vybrali nás do prestižní soutěže Trophée Mille 2021. Začali jsme se tvrdě připravovat a 5. 11. 2021 jsme vyrazili do Jihlavy, kde nás vřele přivítali. Připravili si pro nás slavnostní raut v restauraci U Tří knížat, kde nám rozdali krásné rondony a my jsme se pomalu začali seznamovat i s ostatními týmy, bylo to moc příjemné.

Dne 6. listopadu se v Cityparku Jihlava odehrála gastronomická soutěž. Nechyběli studenti ze Slavkova. | Foto: se souhlasem školy