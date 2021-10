Na bronzové stupně vystoupali ještě Johanka Grec a Dalík Pištělka. Lucinka přišla o bronz doslova až na cílové čáře, Rafik odvážně vyrazil na 600m trati a vedl do poloviny závodu celé početné startovní pole, krásný souboj až do posledních metrů předvedly dvojice Anežka – Kačka a Áďa s Davčou. Všichni se snažili a patří jim i rodičům velké poděkování za reprezentaci našeho oddílu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.