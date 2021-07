Dne 28. června 2021 jsme s naší třídou 2.B HT a panem učitelem třídním Mgr. V. Hirtem jeli na školní exkurzi do Adamova. Naše první kroky směřovaly do kostela sv. Barbory, kde jsme mohli obdivovat unikátní pozdně gotický Světelský oltář a nádherné obrazy.

Světelský oltář v kostele svaté Barbory v Adamově obdivovali na konci června studenti slavkovské školy. | Foto: se souhlasem školy

Na oltáři mě zaujalo to, jak byl propracovaný a například jsme se dozvěděli, že se dá rozložit, že se stavěl patnáct let, že z něj byly dvě sošky odcizeny, ale následně naštěstí navráceny, nebo že se na oltáři nachází pětapadesát vytesaných tváří. Následně jsme se vydali na lehčí túru na Alexandrovu rozhlednu, cesta tam byla trošku vyčerpávající, ale musím říct, že ten výhled stál opravdu za to.