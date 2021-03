Už delší dobu trápí nás učitele i studenty distanční výuka. Pedagogové si zvykli mluvit do svých šedých monitorů a jen matně tuší, co se odehrává na druhé straně u studentů. Zda jsou na příjmu oni sami, nebo zda je přítomen jen jejich počítač.

Studenti oboru hotelový provoz slavkovské školy zažili netradiční distanční vyučování. | Foto: archov školy

Dne 18. 2. 2021 si troufnu říci, že studenti pozor dávali. I hodina online může být občas netradiční. V předmětu hotelového provozu nás virtuálně navštívil generální ředitel Hotelu Aquapalace Praha pan inženýr Miroslav Bukva. Pan ředitel je odborník, který pracuje ve vrcholovém managementu hotelnictví již dvacet let, mluví anglicky, španělsky, rusky, německy a získal mnohá ocenění ve svém oboru. Mimo jeho odbornost, nutno dodat, že je to i velmi příjemný muž, pocházející z Moravy J. Pan ředitel neváhal a ihned přijal pozvání do výuky. Sdělil nám informace o GDS systémech, což je aktuální téma našich hodin. Dále nám představil Hotel Aquapalace v Praze, úsek ubytovací, technický a informoval nás o krásách a nesnázích aquaparku.