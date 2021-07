Krásný letní den táhne, když zrovna není úmorné vedro, na vycházku do okolí sám o sobě. Čím víc se kolem sebe člověk umí podívat, tím víc si vycházku užije. Děkujeme Vědomilu Vildomcovi za krásné fotky z Plenkovic na Znojemsku.

Procházka okolím Plenkovic. | Foto: Vědomil Vildomec

Nejprve to, čeho si všimne každý, ves s rybníkem a malebné pohledy kolem ní. To ale zdaleka není všecho, co při vycházce kolem Plenkovic najdete. Cestičky vybíhají kolem vsi a nad ves do polí, do lesa a kolem rybníka. Teď v létě všecho listí bujně kvete a jen se blýská i ta trává se před vámi táhne, jako by tam někdo na velkou slávu položil zelený koberec. A nakonec něco, čeho si musíte umět všimnout. Na natřásající vodní ptáky narazíte nejspíš každý den, ale abyste našli krásné vážky, to už musíte našlapovat zlehka a dobře se dívat. A že to stojí za to, se můžete přesvědčit v galerii krásných fotek Vědomila Vildomce.