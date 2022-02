„Rozhodli jsme se uspořádat závod podobný biatlonu, určený zejména pro děti, zúčastnit se ale mohli i dospělí. Běhá se na speciálně dřevěných lyžích, prknech, která se přivazují na boty. Je to prototyp, který kolega vyrobil speciálně pro tuto akci z palet. Celá trasa závodu vede po zahradě Domu dětí a mládeže,“ přiblížil organizátor závodu Jakub Kostka.

„Je to takový sranda závod, střílí se při něm na terč z flusacích zbraní, závodníci střílí ale i vleže ze vzduchovek na sklápěcí terče, které nám půjčili biatlonisté. A když někdo mine, máme trestné kolečko, podobně jako při klasických biatlonových závodech,“ vysvětlil.

Opatovské šmajd láká turisty na cestu křížem krážem po Malé Hané. Přidejte se

Původně měli závodníci při sobotní premiéře nového závodu poměřit své síly na trávě, nakonec všechny včetně organizátorů v sobotu dopoledne překvapila nečekaná sněhová vánice, která dějiště závodu přiblížila reálným podmínkám tohoto zimního sportu.

„Atmosféra je díky napadanému sněhu lepší, pro závodníky je to ale spíš komplikace, sníh se jim lepí na lyže. Asi jsme špatně namazali. Je ale fakt, že závod je o to srandovnější,“ doplnil se smíchem Jakub Kostka, vedoucí pedagog Domu dětí a mládeže Blansko.

Do prvního ročníku Sranda biatlonu se ve třech kategoriích – děti, dospělí a štafeta dvojic – nakonec zapojily necelé tři desítky závodníků. Vítězové si pak domů odnesli medaile vyrobené speciálně pro tuto akci, diplomy, pamětní listy i drobné odměny.

S chutí oslavili první narozeniny ve Skalním mlýně. Zahrála i kapela Infernet

„Závod jsme si opravdu užili, děti i dospělí. Oslovil nás už nápad samotný, do podobných akcí se rádi pouštíme. Vyšlo počasí, všechny to bavilo, děti hlavně střelba. Byla to legrace, včetně pádů. A ještě větší radost měli oba synové z výhry,“ zhodnotila Kateřina Zouharová, maminka vítěze soutěže jednotlivců, která ve štafetě dvojic získala s druhým synem bronz.

Všichni příchozí si v průběhu akce mohli vyzkoušet frisbee golf nebo laserovou střelnici, kterou zapůjčil Klub biatlonu Blansko. Dům dětí a mládeže už plánuje další podobné závody. Prototyp lyží si podle organizátorů budou moci zájemci vyzkoušet i na dalších akcích.

Pavla Komárková

Město Blansko