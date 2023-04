Tomicová a Polášek ve Vyškově. Zahráli v komedii, která nemůže být jen veselá

Do Besedního domu ve Vyškově zavítali ve středu 29. března dva oblíbení herci. Pavla Tomicová a Josef Polášek se představili v něžné komedii o tom, jak může být život krásný i když je k nám krutý. Divadelní hra s názvem Oskar a růžová paní je o odvaze žít a chuti se smát. Bez toho by to totiž všechno bylo k nepřežití. Podívat se přišla také naše pravidelná čtenářka Marie Nezbedová, které moc děkujeme za fotky.

Tomicová a Polášek ve Vyškově. Zahráli v komedii, která nemůže být jen veselá | Foto: Marie Nezbedová

Pavla Tomicová bez legrace excelovala v živelné roli vždy pohotové babi Růženky. Josef Polášek zase v roli úžasného chlapce Oskara, který sedí na svém lůžku v nemocnici, a to co potřebuje je opravdu dobrý plán. Společně vytvořili na pódiu geniální dvojku, která chrlila vtip a humor. Diváci se bez nadsázky bavili a představení bylo vyprodané do posledního místa. Ať žijí duchové ve Vyškově