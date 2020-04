TOP místa Slovácka lze projít i virtuálně

V těchto dnech jsou moderní instituce, které umožňují virtuální prohlídky. Na Slovácku můžete virtuálně do zámku, na vyhlídky, do muzeí i do zoo. V některých případech jen virtuálně uvidíte místa, kam běžný turista nemůže.

Slovácko si mohou prohlédnout virtuálně | Foto: screen: Zdeněk Šmýd