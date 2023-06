Třídní sraz ve Vyškově: Kdybych já tenkrát…, kde bych mohl být!

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Dorazí všichni? Ukáže se třídní premiant? Třídní průšvihář? Vyřídí si to konečně šikanovaný chlapec se školním tyranem? A co děvčata? Na tyhle otázky dost možná odpověděla divadelní hra Třídní sraz, která zavítala v úterý 16. května do Vyškova. Děj této nové komedie nás zavedl do baru, kde se po více než třiceti letech setkávají spolužáci ze základní školy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Třídní sraz ve Vyškově: Kdybych já tenkrát…, kde bych mohl být! | Foto: Marie Nezbedová

Po úspěšné autorské komedii Hodina duchů, přichází Divadlo Artur s další vlastní novinkou Třídní sraz, aneb kdybych já tenkrát. Divadelní hru diváci zhlédli v Městském kulturním středisku Vyškov a zahráli si v ní Roman Štolpa, Monika Timková, Martin Pošta, Jindra Kriegel, Lucie Linhartová, Radomír Švec, Matěj Kriegel, Josef Hervert, Hana Sršňová, Václav Liška, Vojta Hájek, Vojta Efler, Zuzana Žáková. Modelářská výstava zavítala opět do Vyškova. Šikovné ruce z okolí navedl Maják Na místě nechyběla naše pravidelná čtenářka Marie Nezbedová, které velmi děkujeme za krásné fotky. Prohlédnout si je můžete v galerii.