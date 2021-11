Hora Bradlo je magické místo Chřibských hřbetů. V roce 1952 tam havarovalo letadlo a tato tragédie si vyžádala 5 lidských životů. Na místě je pomník. Dále je na Bradlu rozhledna s krásným výhledem.

Pořádali jsme pochod se dvěma trasami. Kratší byla dlouhá 6 a delší 8 kilometrů. Pro všechny to byl náročný pochod, hora je ve výšce 543 metrů nad mořem. Bylo to náročné, ale nakonec jej všichni zvládli.

Jsme rádi, že i v této nejisté době se pochodu zúčastnilo 202 turistů z 52 obcí a měst. Počasí nebylo ideální, bylo mlhavo a mrazivo, nebýt toho možná by přišlo i více lidí. Na hoře Bradlo bohužel nebyla ani moc dobrá viditelnost.

V Louce si myslivci připomněli svatého Huberta. Darovali jelena devatenácteráka

Již tradičně jsme i u tohoto pochodu vyhlašovali kategorie, jejichž vítězové si odnesli hodnotné ceny. Nejstarším účastníkem byl Josef Sedlák z Kyjova, kterému je 92 let. Nejmladším účastníkem byl Jonáš Bogor z Ostrošské Nové Vsi, ten měl 2 měsíce a rodiče ho nesli v nosítkách. Nejvíce vzdálenějším účastníkem byl Antonín Kment z Měnína u Brna. Vyhodnocujeme ještě nejpočetnější rodinu na akci. Byla to rodina Jaroslavy Klčové z Kyjova. Těch bylo celkem 7 – rodiče, prarodiče a děti. Vítězové dostali hodnotné ceny a medaile. Všichni účastníci obdrželi krásnou magnetku a diplom.

Účast na tomto pochodu byla počítaná do soutěže o Zlatného turistu. Tímto pochodem končila a vyhodnocovat se bude příští rok v únoru. Současně budeme slavit 20 let od založení Klubu českých turistů Vřesovice, bude to tedy opravdu slavnostní ceremoniál.



Miroslav Vaculík

předseda