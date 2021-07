Jeho dosavadní pořadatel a předseda spolku František Capita letos podlehl nemoci. Na počest této významné bučovické osobnosti, o které si čtenáři Vyškovského deníku mohli přečíst i v rubrice Lidé odvedle, rozhodli členové spolku o přejmenování akce na Memoriál Františka Capity. „František byl jako předseda nenahraditelný. Výbor organizace rozhodl, že závody pojmenujeme po něm, aby se zapsal do historie a každým rokem se na něj tímto způsobem vzpomínalo. Za práci, kterou pro rybáře vykonal mu mockrát děkujeme. Tohle je takové poděkování za jeho dlouholetou činnost,“ vysvětlil jeho nástupce a dlouholetý přítel Zdeněk Koudelka.

Památku pana Capity uctila přibližně sedmdesátka rybářů minutou ticha. Poté se všichni vydali na svá stanoviště a závod mohl začít. Dospělí rybáři obsadili dva hlavní rybníky revíru Cézava, mladší lovci se usadili na Křovačce. Příjemné počasí přilákalo k vodě i nerybáře a akce tak měla větší společenský přesah s návštěvností přibližně dvou set lidí. Návštěvníci si mohli pochutnat na uzených makrelách, grilovaném mase a osvěžit se studeným pivem, které jim obsluha donesla až k rybářskému křesílku, aby ani na okamžik nespustili oči z prutů.

V pravé poledne už mladí rybáři naposledy navili vlasec a přišel čas na spočítání výsledků. Ti dospělí ještě měli hodinu času na to, aby svou pozici v žebříčku vylepšili nějakými centimetry. Konkurence je přitom opravdu velká. Důkazem je například Jan Lazor, který v průběhu závodu tahal z vody jednu rybu za druhou. „Co dostanu za cenu?“ ptal se poroty po skončení závodu dospělých. Když mu pořadatelé oznámili, že je šestý, zasmál se. „Jak je to možný, tolik ryb jsem v životě nechytil,“ řekl vesele.

A opravdu, vítězové se mohli pochlubit opravdu velkým počtem bodů. Tři sta padesát bodů zajistilo v dospělé kategorii třetí místo Romanu Krátkému, o sedmnáct bodů více měl Andriy Palyuga a první místo opět obsadil Petr Chadraba s pěti sty šesti body. V dětské kategorii se na třetím místě umístil Matěj Stavělík s dvě stě sedmdesáti body, o pouhé čtyři body jej překonal David Frebort a tři sta osmdesát bodů zajistilo vítězství Marku Kohoutovi mladšímu. Vítězové obou kategorií si domů odnesli trofej v podobě bučovického kapra, cenu za účast si vybojovaly všechny děti.

Závody navštívil i starosta Jiří Horák, který taktéž zavzpomínal na muže, v jehož jméně se akce konala. „Když jsem dnes přicházel, tak jsem si moc nedovedl představit, jaké to bude bez Františka Capity, protože on byl takovou duší jak závodů, tak rybníčků. Poznal jsem ho i jako kamaráda, jako člověka, který byl vždycky čestný, optimistický, srdečný, rozdával dobrou náladu. Myslím, že by byl hrdý na to, že v jeho činnosti se pokračuje,“ ocenil Horák.

PETR KOUDELKA