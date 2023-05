Přes osm set vzorků nabídl v sobotu 13. května již třiadvacátý zámecké košt vín na arkádovém nádvoří bučovického zámku. „Letos jsme doprovodný kulturní program pojali jako přehlídku cimbálovek, které přispěly k vytvoření skvělé atmosféry na naší akci. A naštěstí se nevyplnila předpověď počasí, kdyby pršelo, byla by to hodně nepříjemná komplikace,“ shrnula mluvčí bučovické radnice Martina Hašková.

Vystoupily cimbálovky CimBaHo z bučovické základní umělecké školy, Lália, Notečka, Šternovjan a folklorní soubor Dunajec. „S ohledem na to, jaké jsme očekávali počasí a kolik bylo třináctého května dalších akcí včetně koncertu Marka Ztraceného ve Slavkově, jsme s letošní účastí spokojení,“ komentoval předseda Spolku zámeckých vinařů Bučovicka Aleš Navrátil.

Pořadatelé už mají termín na příští ročník akce, víno tak návštěvníci na koštu znovu ochutnají osmnáctého května 2024. Navrátil letos ocenil zvláště zpestření v podobě cimbálovek. „Je to zajímavé pro ty, co mají rádi folklór. Opravdu nám to hodně chválí. Dříve jsme tady měli spíš nějakou osobnost populární hudby,“ dodal předseda spolku.