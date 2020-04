Když se ke mně v průběhu týdne dostávaly fotky a většinou i s krásnými komentáři, tak mě napadaly myšlenky typu: „Ten se nás ale natrápil"…. „Tento byl moc šikovný, ale učit se nechtěl"… „Tahle zase mívala samé jedničky, ale než se naučila měřit ten krevní tlak"….„No to nevím, jestli tahle vůbec odmaturuje" …„Tomuhle jsem zase dala důtku třídního učitele" a „Ten každou chvíli zaspal".

No a nyní? Podívejme se, kde ti naši žáci jsou? Postupně se každý naučil vše, co potřeboval. Dennodenně dokazují, že toho umí opravdu hodně a mají srdce na správném místě!

A protože se cítím být nejen zdravotník, ale jako odborná učitelka patřím i do řad pedagogů, myslím si, že poděkování může být takovým malým dárkem ke Dni učitelů a povzbuzením do naší další práce. V současné době, kdy se pereme s online výukou a pohoršujeme se nad tím, že ten neodevzdal tohle a ta, že to třeba vůbec nepochopila, se nebojme, však oni to doženou a své místo v životě si najdou. Ať už z nich budou sestřičky, inženýři, kuchařky, úřednice, zedníci, právníci, prodavačky a já nevím, co ještě. Za pár let na ně budeme pyšni. Jako na ty, jejichž zarouškované tváře dnes vidíme nebo spíše nevidíme v tomto příspěvku a v médiích.

Děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji za sebe, za kolegy a kolegyně, za naši školu a vůbec prostě za všechny.

Šárka Trávníčková

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov