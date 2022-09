Poslední závody v soutěžích družstev tohoto roku čekaly naše orlíky – přípravky. Nemuseli jezdit daleko, protože finále Krajské ligy atletických přípravek se konalo ve Slavkově u Brna. Družstvo našich přípravek se do finále probojovalo po úspěšných vystoupeních ve dvou základních kolech skupiny C. Finále si vybojovalo 13 družstev z celého Jihomoravského kraje, což byla pořádná porce závodníků v jednotlivých disciplínách – konkurence veliká. Pořadatelé to zvládli skvěle a patří jim velké díky za bezproblémový průběh celé soutěže. Poslední prázdninový měsíc měli orlíci možnost trénovat, ale ne všichni tuto možnost využili. Proto naše ambice byly trochu skromnější a naše pocity umocnilo i to, že na poslední chvíli nám onemocněli dva naši skvělí orlíci (Martin Pohludek a Matěj Holoch).

Naše sestava:

Děvčata: Ester Vlachová, Jolana Bebarová, Markéta Hanáková, Leontýna Lusková, Andrea Zemanová, Anežka Halasová, Veronika Nováčková, Marie Šťastná, Lucie Doležalová (MS)

Chlapci: Josef Grec, David Jabůrek, Antonín Šťastný, Pavel Zahradníček, Václav Jakubo, Šimon Njugona, Dan Putera

Pořadí družstev celkově:

Pořadí Název družstva Počet bodů 1. Atletika Slavkov u Brna A 132,5 2. AC Moravská Slavia Brno 78,5 3. Orel Vyškov 77,5 4. AK Ludvíka Daňka Blansko 66,5 5. Elite Sport Boskovice 40 6. AK Kuřim 26 7. AHA Vyškov 22 8. TJ Sokol Přísnotice 16 9. Atletika Slavkov u Brna B 16 10. AC Track & Field Brno 12 11. SK Speed Brno 7 12. AC Moravský Krumlov 5 13. ATK Šlapanice 5

Jako první se do bojů pustily naše holky v hodu kriketovým míčkem. Osobáček Ley 29 m zajistil 7. místo a 4 body a Pavlík sám v boji na 60 m 8. místem 3 body. To holky se do 10 nejlepších na 60 m vešly dvě: 6. Jolča a 10. Ester. Dalších 5 bodů.

Potkávám dvě kolegyně z jiných oddílů a ty mi sdělují, že jim zatím nekáplo, to je, že nemají zatím žádné body. Počítám já a hrdě jim oznámím, že my jich máme už 9. Abych je povzbudila, říkám: „Soutěže ještě nekončí, určitě vám něco ještě kápne“, ale vzdaluji se od nich za našimi orlíky s radostným pocitem.

Bojovalo se dál. Dálka se zdá být nekonečná. Velká řada kluků (45) i holek (52). Studené počasí, děti stojí a tuhnou. Nemají zvyk zahřívat se teplejším oblečením, nebo pohybem. Tváří se jako hrdinové, zima jim prý není. Hlavně, že se klepou. Radíme, schováváme do dek, masírujeme, děláme, co můžeme. Z dálky bral body Toník za vylepšený osobák na 380 cm a získal 2 body, mezi děvčaty opět zářila 1. Esterka za výkon 420 m – 11 bodů a 7. Jolča 4 body.

Kluci z dálky utíkali na kriket. Opět se děly věci nevídané. 2. Pepča a 3. Davča brali cenných 17 bodů. Paráda! Pak přišla na řadu naše disciplína. Ještě před soutěží došel za námi trenér ze Slavkova a chválil naše běžce. My to víme, odpověděli jsme s Vendulkou. Nezklamali nás naší svěřenci. 3 holky (Ester, Maky a Lea) a 3 kluci (Pavlík, Toník a Pepča) doběhli do 10. místa a družstvu se připisuje dalších 26 bodů.

Atmosféra ve Slavkově gradovala při běhání štafet. To fandí, kdo může. Naše štafety znovu paráda. 4 místo štafeta A (Pavlík, Vašík, Jolča, Andrejka), 8. místo štafeta B (Majda, Anežka, Dan a Davča), to je 10 bodů!

Družstvo Orel Vyškov vybojovalo 77 bodů a to znamená 3. místo na Krajské lize atletických přípravek.

Spokojenost a radost trenérů je veliká, radost a nadšení orlíků ještě větší.

Výsledky:

60 m: chlapci 39 závodníků, dívky 50 závodnic

6. Jolča – 5 b (9.47), 10. Ester – 1 b (9.55)

8. Pavel – 3 b (9.55)

Dálka: chlapci 45 závodníků, dívky 52 závodnic

1. Ester – 11 b (420), 7. Jolana – 4 b (375), 12. Lea (369), 22. Maky (355), NM – Lucka (345), NM – Majda (345)

9. Toník – 2 b (380), 11. Davča (374), 14. Pepča (367), 28. Vašek (331)

300 m: chlapci 45 závodníků, dívky 52 závodnic

3. Ester – 8 b (50.19), 5. Markéta – 6 b (51.74), 10. Leontýna – 1 b (52.94), 19. Andrea (53.81), 22. Anežka (54.60), NM – Lucka

4. Pavlík – 7 b (50.24), 8. Toník – 3 b (51.84), 10. Pepča – 1 b (52.58), 28. Dan (56.11)

Kriket: chlapci 41 závodníků, dívky 45 závodnic

2. Pepča – 9 b (44.02), 3. Davča – 8 b (42.54), 23. Šimon (29.30), 24. Toník (28.95), NM – Vašek (26.31)

7. Lea – 4 b (29.00), 17. Verča (26.14), 19. Maky (25.13), 21. Anežka (23.79), NM – Majda (17.21)

Štafety 4 x 60m: celkem 20 smíšených štafet

4. Orel Vyškov A (Bebarová, Zemanová, Jakubo, Zahradníček) – 7 b.

8. Orel Vyškov B (Jabůrek, Halasová, Šťastná, Putera) – 3 b.

Bodující závodníci Orla:

Vlachová Ester – 20 b, Zahradníček Pavel – 10 b, Grec Josef – 10 b, Bebarová Jolana – 9 b, David Jabůrek – 8 b, Markéta Hanáková – 6 b, Šťastný Antonín – 5 b, Lusková Leontýna – 5 b.

Gratulace veliká! Děkuji všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli!

Anna Málková