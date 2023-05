Úspěch. Mládežníci Sportovního klubu Vyškov pokračují v psaní historie

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

„O "prsa", ale je to tam! Dvěma finálovými výhrami nad Ostravou a Frýdkem obhájili hráči příslušnost k elitě a Šachy Vyškov budou i v příští sezóně hrát ligu. Kdo by to čekal od papírově nejslabšího týmu soutěže. My však máme sedmého hráče v podobě týmového ducha a bojovnosti. Díky tomu jsme za sebou nechali velkokluby z Olomouce, Frýdku nebo Ústí. Poděkování patří celé partě, realizačnímu týmu a taky všem fanouškům. Tohle je prostě šachová pohádka se sladkým koncem a bude mít pokračování,“ okomentovala čtenářka Lenka Voráčová, které moc děkujeme za její příspěvek.

Úspěch. Mládežníci Sportovního klubu Vyškov pokračují v psaní historie | Foto: Lenka Voráčová

O víkendu 22. - 23. dubna 2023 se hrála ve Frýdku-Místku závěrečná 4 kola 1. ligy mládeže D. Na soutěži nechyběli ani šachisté z Vyškova, kterým se podařilo dosáhnout skvělých výsledků. Tým se na finálovém víkendu ukázal v dobrém světle a dosáhl celkově dvanácti bodů, což znamená celkové 9. místo. Obhájil tak svou pozici v 1. lize mládeže. Za celou redakci šachistům gratulujeme.