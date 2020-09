Jirka a Lucinka běžely sto metrů, Leontýnka, Markétka a Esterka dvě stě metrů, Rafi tři sta metrů a Maty házel raketkou. Všichni bojovali jako lvi, podali skvělé výkony a zaslouží si obrovskou pochvalu. Většina si vylepšila svoje osobáčky. Super parta dětí, které se navzájem povzbuzovaly a když běželi jejich kamarádi, tak si hlavně rodiče málem vykřičeli hlasivky :-). Atmosféra byla úžasná.

Do finále, které se konalo na druhý den a bylo součástí Zlaté tretry, se nakonec probojovaly Esterka ze třetího místa ve druhém rozběhu a Lucinka z prvního místa ve třetím rozběhu. Holky se tedy vrátily na stadion i druhý den. Tentokrát už to byly opravdu velké mezinárodní závody s neopakovatelnou atmosférou. Sice musely dlouho čekat na předem vyhrazených místech na tribuně, ale braly to v pohodě a s nadhledem. Sledovaly dění na stadionu a viděly jak to chodí ve „vrcholovém závodním světě“. Téměř sáhnout si mohly na Báru Špotákovou, Romana Šebrleho, Vítězslava Veselého i celou řadu zahraničních atletů. To byla podívaná!

O půl páté se postavila na start finále sto metrů dívek Lucinka a o půl hodinky později Esterka na dvě stě metrů. Holky si užívaly pozornosti mezinárodních hvězd, kdy jim nosiči odnášeli svršky a kamera je představovala na velkých obrazovkách. Obě běžely skvěle a rodiče měli slzičky dojetí na krajíčku. Lucinka si nakonec doběhla pro úžasné šesté místo a Esterka parádní sedmou příčku.

Holky, gratulujeme, máte náš velký obdiv, klobouk dolů!

VLAĎKA DOLEŽALOVÁ