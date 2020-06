Tento tým se skládá z členek, které se sjíždí z celého okresu. Jedná se o holky, jenž tento sport dělají rády a nevadí jim obětovat tomuto koníčku spoustu svého volného času. Od konce dubna až do začátku září tráví téměř každý víkend na závodech, a pokud se jedná o extraligové závody, tak s těmi je většinou spojeno i stanování. Přesun totiž může trvat i několik hodin, proto je snadnější rovnou večer dojet na místo závodů a přespat tam. Také tréninky zaberou spoustu času. Přes zimu trénuje každá individuálně a na jaře až do konce sezóny holky společně trénují požární útoky.

Tým žen z Dětkovic svou první sezónu ukončil na 4. místě ve Velké ceně okresu Vyškov, již rok poté se jim povedlo tuto ligu ovládnout a párkrát za sezónu se jim podařilo časomíru zastavit na krásné „šestnácce“. V sezóně 2018 se rozhodly objezdit Podhostýnskou hasičskou ligu, kde byla v ženské kategorii daleko silnější konkurence než ve Velké ceně okresu Vyškov. Soutěží v této lize se pravidelně účastnily kvalitní týmy jako Pravčice, Zahnašovice, Špičky, Rymice a Radíkov. Hned při premiéře na této lize se dětkovským holkám povedlo ze třinácti závodů vyhrát šest, jednou skončit na druhém místě a dvakrát se umístit na bronzové příčce. S touto bilancí si zajistily celkové vítězství v této lize a také se jim podařilo zaběhnout nejrychlejší útok sezóny s hodnotou 16,00s, což byl zároveň i nový rekord Podhostýnské hasičské ligy. V témže roce děvčata převedla i svůj první „patnáctkový“ pokus, a to na soutěži ve Tvarožné, kde dokončily svůj útok v čase 15,87s a tímto výkonem stanovily nový rekord Velké ceny okresu Vyškov.

Sezóna 2019 byla pro holky nejnáročnější. Rozhodly se totiž objezdit nejvyšší ligovou soutěž, která v České republice je, a to Extraligu ČR v požárním útoku. Nadále se účastnily i soutěží okolních okresních lig, ale Extraliga byla jejich prioritou. Těchto závodů se pravidelně účastní kvalitní mančafty z různých koutů republiky. Ženám z Dětkovic se povedlo celkem z třinácti závodů vyhrát tři, třikrát brát druhou pozici a jednou stát na bronzovém stupínku. Svými výsledky si nakonec v republikové konkurenci zajistily celkové vítězství. Jejími největšími soupeřkami byly holky z Jinolic, se kterými se až do posledního závodu rvaly o první místo. Nejlepšího výsledného času dosáhla děvčata až na posledních extraligových závodech, a to času 16,04 s. Tento výkon byl z posledního extraligového závodu nejlepší, zároveň si tímto pokusem děvčata zajistila celkové vítězství. Tento veliký úspěch je pro ženský tým z Dětkovic doposud tím největším.

I v loňském roce se děvčatům podařilo přidat další „patnáctkový“ pokus do sbírky, a to v Lukově na posledním kole PHL, kde holky dokončily svůj pokus v čase 15,84 s. Tímto výkonem opět stanovily nový rekord Podhostýnské hasičské ligy a tento výsledný čas je i jejich dosavadním osobním rekordem.

Díky celkovému vítězství v Extralize si holky zajistily start na závodech, a to na Soutěži o putovní pohár VŘSR - Memoriál V. I. Lenina 2019. Na levém terči padl nejrychlejší sestřik dne 15,49 s, ale bohužel pravý terč se po větším prostřiku sklopil až v čase 17,73s a tento výsledek znamenal ztrátu naděje na dobré umístění.

Je nutné zmínit, že těchto krásných výsledků by holky tak rychle nedosáhly bez neustálé pomoci kolegů ze sboru, kteří jim pravidelně pomáhají s tréninky, starají se jim o materiál a zajišťují jim plynulý chod sezónou. Oni mají právě také velkou zásluhu na těchto úspěších, bez nich by to nešlo.

BARBORA PLŠKOVÁ