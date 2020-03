V Pustiměři se těšíme velké pomoci místních žen při šití roušek. Ty, které roušky ušijí a chtějí je věnovat svým sousedům, je odevzdávají do připravené urny před obecním úřadem. Mohou je také odevzdat v místních potravinách.

Sterilizátor v zubní ordinaci v Pustiměři. | Foto: Foto: archiv obce

Domácím šitím se nám zatím podařilo sehnat přes 300 roušek. V zubní ordinaci, která je v současnosti bez nájemce, je navíc k dispozici sterilizátor. Všechny roušky, která dostaneme od obyvatel obce,vždycky vysterilizujeme, aby byly hygienicky nezávadné a dáme je do mikrotenových sáčků. Lidem starším sedmdesáti let jsme do poštovních schránek roznesli asi dvě stě roušek.