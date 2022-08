O jarních prázdninách vycestovala skupina čtyř učitelů do španělské Malagy a podle svého oborového zaměření každý získával po celý týden zkušenosti v hotelové restauraci, cukrárně, kavárně a ve střední škole. Dalších pět kolegů se vydalo do italské Florencie, kde se stali členy týmů v hotelové restauraci, cukrárně, truhlářské dílně a jeden kolega si rozšířil vědomosti v oblasti italského cestovního ruchu.

Naši studenti ale nezůstali pozadu a hotelníci, kuchaři-číšníci, studenti podnikání i cukrářka vycestovali na měsíční stáž do Florencie.

Ani o prázdninách neodpočíváme a ladíme podzimní výjezdy automechaniků a truhlářů do Malagy, tým doplní i odborný učitel, studenti gastrooborů, hotelníci a podnikání se vydají do Florencie a nově i do Říma. Protože jsme ale získali další dotaci z projektu Erasmus+ na rok 2023, již na začátku září 2022 proběhne pracovní jednání, kam se v roce 2023 vydá 15 studentů a 10 učitelů školy pro nové zkušenosti a zážitky. Organizace projektu je velmi náročná a my úspěšně spolupracujeme s Okresní hospodářskou komorou Hodonín. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv dílem podíleli na realizaci projektu. Jak u nás říkáme, je to dřina, ale stojí za to.

Vladislava Kulhánková, Integrovaná střední škola Slavkov u Brna