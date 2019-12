Slavkov u Brna se poslední listopadový víkend vrátil o 214 let zpět. Vzpomínal na jednu z nejzásadnějších evropských bitev, v níž francouzský císař Napoleon Bonaparte porazil koaliční Rakousko – Ruskou armádu a při níž bojovalo téměř 160 tisíc vojáků. Téměř dvacet tisíc z nich za tento střet zaplatilo životem.

Návštěvníci letos mohli prožít dobovou atmosféru vesnice, která se hned dvakrát stala terčem válečného střetu. „Ve spolupráci s organizátory rekonstrukce bitvy u Chlumce jsme vystavěli v zámeckém parku dobovou vesničku, v níž se odehrával život obyčejných lidí, kteří se museli vypořádat s útoky tří armád. Tisíce návštěvníků tak mohlo zažít i unikátní noční bitevní střet,“ uvedl Ivan Vystrčil ze spolku Acaballado, který připravil historický program.

V parku v noci přespávali i vojáci v ruských uniformách. Historičtí nadšenci z několika evropských zemí, včetně Rusů samotných, připomněli, v jak náročných podmínkách se vojáci připravovali na bitvu. „Přestože akce jsou divácky velmi atraktivní a lákají stále více návštěvníků, nesmíme zapomenout, proč tolik usilujeme o to, abychom na tuto historickou událost nezapomněli. Téměř dvacet tisíc lidských obětí, spálená země, nemoci a na mnoho let zbídačené obyvatelstvo, to je obraz, který si musíme připomínat a dělat vše proto, aby se neopakoval,“ uvedl starosta Slavkova u Brna Michal Boudný.



Program ve Slavkově u Brna odstartoval už ve čtvrtek osmadvacátého listopadu mší za oběti bitvy v Chrámu Vzkříšení Páně a následným koncertem houslového virtuóze Václava Hudečka v Historickém sále zámku.



Tradiční páteční program připomněl historický fakt, že před bitvou na zámku přespali rakouský císař František I. s carem Alexandrem. Oba panovníci přijeli na nádvoří kočáry taženými koňmi a jejich vojáci jim vzdali hold. Po symbolickém podpisu koaliční smlouvy si návštěvníci mohli užít jedinečnou noční atmosféru zámku s oživenými tematickými prohlídkami a empírový bál v Historickém sále.

Od sobotního rána pak na Palackého náměstí, v Husově ulici a na nádvoří zámku vnikl řemeslný jarmark s téměř třemi sty stánky s řemeslnými výrobky, vánočním sortimentem i oblíbeným občerstvením. Program jen v sobotu navštívilo minimálně patnáct tisíc lidí.

Veronika Slámová