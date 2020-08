Vážany slavily Bartolomějské hody, mši sloužil nuncius Balvo

Čtenář reportér





Bartolomějské hody mají ve Vážanech nad Litavou bohatou tradici, ale jak už to s tradicemi někdy bývá, jsou křehké a vytratit se mohou velmi snadno. A tak se málem stalo i v naší obci. Naštěstí se však po několika letech podařilo, že se potkala prima parta kamarádů, spolužáků, sousedů a rodáků, kteří "do toho šli" a stali se z nich stárci. A ne jen tak ledajací. Vzali to děvčata a chlapci pořádně do ruky.

Bartolomějské hody ve Vážanech nad Litavou. | Foto: Alena Stříbrná