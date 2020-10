„Miláčku, nevíš, kde mám brýle? Ale samozřejmě, lásko, přece na hlavě..“ Tuto „scénku“ v nějaké podobě jistě již zažil nejeden z nás. Paměť je mrška ošemetná a má tendence nás s rostoucím věkem, ale i stresem a pracovním vypětím opouštět. Ve Vážanech nad Litavou s tím něco děláme. Pozvali jsme si paní Zdeňku Adlerovou z vyškovské Knihovny Karla Dvořáčka, aby nám ukázala, jak trénovat mozek, aby nám paměť sloužila co nejdéle a taky kvalitně.

V úterý 22. září jsme se v podvečerních hodinách utkali s šedou kůrou mozkovou v Obecní knihovně. Cvičení slovní i matematická, trénink jemné motoriky, propojování obou mozkových hemisfér a mnoho dalšího nám paní Adlerová během devadesáti minut naservírovala vtipnou a příjemnou formou, že nezůstal nikdo, kdo by si jednotlivé mozkové hry nezkusil.

Věřím, že jsme si odnesli do svých životů námět, jak trávit volné chvilky například vymýšlením slov ze slova „pampeliška“ či prstovou gymnastiku, která byť se tváří nevinně není vůbec jednoduchá a přitom dokáže s naším tak důležitým orgánem tolik. Boj s pamětí netrápí bohužel jen lidé dříve narozené, ale je problémem i mladých lidí a dokonce i dětí. Proto právě trénink paměti je důležitým pojítkem mezi generacemi a týká se každého z nás. Proto nezapomínejme a pracujme pilně na šedé kůře mozkové ať nezakrní. Byla by to škoda nic si nepamat.

ALENA STŘÍBRNÁ