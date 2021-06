Výlet do lednického parku a k minaretu podnikl o víkendu Jiří Baran. Fotografy oblíbené místo a vyhledávaný turistický cíl zachytil pomocí dronu. Děkujeme za povedené snímky, které mohou být pozvánku k návštěvě zámku. Od úterý 1. června totiž po pauze přivítá natěšené výletníky.

Zámek v Lednici, park i minaret vypadají kouzelně v každé roční i denní době. Západ slunce dodává oblíbeným panoramatům tajemný nádech. | Foto: Jiří Baran

Zámek Lednice patřil od poloviny třináctého století knížecímu rodu Lichtenštejnů a to až do konfiskace jejch majetku roku 1945. Zámecký park navazuje na areál zámku. První zmínku o místní okrasné zahradě, zvané Lust a Frauengarten, nalezneme už v soupisu majetku Hartmana druhého ze šestnáctého století. Od třicátých let sedmnáctého století jej nechali majitelé postupně přebudovat na velkorysý barokní park.