Hang drums. To je název nástrojů, které představili hudebníci Jiří Šámal z Prahy a Jiří Brzobohatý z Ořechova ve čtvrtek 8. července na letošním prvním hudebním večeru na náměstí Svobody v Bučovicích.

Léto patří na bučovickém náměstí Svobody koncertům. | Foto: Město Bučovice

Uskutečnil se pod hlavičkou projektu Večery v parku organizátora a hudebníka Martina Mikiho Zábranského ve spolupráci s městem a představily se na něm také brněnské kapely Klíče a Mascara a hráč na několik kytar Jiří Míža ze Staré Vsi u Rýmařova. Multižánrová akce, na níž zazněl blues, folk i rock, přilákala do centra města okolo stovky návštěvníků. „Do konce letních prázdnin jsou připravené ještě další tři hudební večery, a to ve čtvrtek 22. července a 5. a 19. srpna vždy od šesti do deseti hodin večer. Kromě přehlídky kapel je v plánu také jedno divadelní představení. Bližší informace zájemci najdou na www.bucovice.cz,“ pozvala vedoucí Kulturních zařízení města Bučovice Martina Hašková.