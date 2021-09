I přes nepříznivou předpověď počasí a neustálé střídání sluníčka s bouřkami se v pátek 27. 8. 2021 odpoledne vydali běžci na tradiční Běh alejemi v Kněžicích. Díky počasí jich bylo méně než jiné roky, ale i tak si úžasně zazávodili, a to i v mokru a bahně.

V pátek 27. 8. 2021 odpoledne se vydali běžci na tradiční Běh alejemi v Kněžicích. | Foto: Vlaďka Doležalová

Za Orel Vyškov byla nejrychlejší na trati 900m v kategorii 7 – 9 let (a to i mezi chlapci) Markétka Hanáková, kterou bouřlivě povzbuzovali kamarádi i celá rodina včetně dědečka. Ve stejné kategorii skončila Lucka Doležalová čtvrtá. Adam Doležal obsadil třetí místo mezi chlapci 10 – 11 let na trati 2,7km a Vlaďka Doležalová doběhla čtvrtá mezi ženami nad 45 let. Krásný závod si všichni zúčastnění užili a hlavně byli rádi, že se zase vidí a můžou poměřit své aktuální síly.