První říjnovou sobotu pořádal Spolek Vítovický rybník veřejné rybářské závody pro děti i dospělé. Nabízíme vám ohlédnutí za podařenou akcí. Máte také rybářské fotky ze závodů či jiných akcí? Pochlubte se s vašimi úlovky na vyskovsky@denik.cz.

V sobotu 3. října pořádal Spolek Vítovický rybník veřejné rybářské závody pro děti i dospělé. | Foto: Hana Richterová

Příznivé počasí přilákalo nejen rybáře a jejich příznivce, ale všechny, kdo přišli k rybníku užít trochu společenského života na dědině. Chytalo se na plovanou a o vítězi rozhodovala celková délka ryb.V kategorii do 10 let zvítězila Sofie Bartáková (220 cm), v kategorii do 17 let dosáhl celkového rekordu závodu Matěj Kučera (312 cm) a v kategorii dospělí získal prvenství Petr Laga (170 cm).