Dne 18. června jsme v našem spolku oslavili krásné 80. narozeniny paní Vlasty Brtníčkové naší milé „čtecí babičky“.

Vlasta Brtníčková oslavila osmdesátiny. | Foto: Marie Svobodová

Už mnoho let s obdivuhodnou vitalitou a nadšením dochází na dětské oddělení nemocnice Vyškov, kde zpříjemňuje pobyt malým pacientům čtením pohádek, společným hraním her či vyprávěním. Všechno dobré a spoustu dalších zdravých a radostných let přejí členové spolku Diogenes a všechny ostatní "čtecí babičky".