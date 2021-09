Vlaštovka z Rousínova doletěla až do Nairobi. Zdolala přes tisíc kilometrů

Vlaštovka obecná je právem nazývaná symbolem venkova. Je dobře známá mezi lidmi, neboť žije v těsné blízkosti člověka. Je věrná svému hnízdišti, vrací se i několik let do stejné stáje, chléva, do starého hnízda.

Vlaštovka obecná. | Foto: Jiří Bartl