Celým programem žáky provázela dvacítka profesionálů – vojáků, vojákyň, instruktorů, specialistů, řidičů, mezi nimiž byl zastoupen jak stříbrný, tak zlatý sbor.

Běžce čekalo jedenáct kilometrů a čtyři piva. Při 49. Slavkovské pípě

Novinkou bylo zapojení Krajského vojenského velitelství Brno (KVV), kdy si jeho příslušníci připravili program pro žáky prvního stupně. Úspěch sklidila překážková dráha a ukázka vojenské výstroje. „S dětmi jsme si povídali o armádě, jejích úkolech, o práci vojáka i o tom, co všechno by mělo obsahovat evakuační zavazadlo,“ vysvětluje příslušník brněnského KVV kapitán Emil Kamenský a doplňuje, že už děti na prvním stupni by měly také vědět, jak se zachovat, když například jejich kamarád nebo sourozenec potřebuje lékařskou pomoc. „Proto si i menší školáci zopakovali i důležitá telefonní čísla na zdravotní záchrannou službu nebo hasiče a na cvičné figuríně si mohli vyzkoušet i nepřímou masáž srdce,“ dodal Kamenský.



To starší studenti a žáci už měli právě první pomoc o hodně rozšířenější. Instruktorky Úseku zdravotnických odborností Vojenské akademie totiž přivezly hned tři speciální výukové simulátory, propojené pomocí speciální aplikace s tabletem. Díky tomu děti získaly zpětnou vazbu o správnosti provedení a úspěšnosti resuscitace.

Mirai hrál pro Vyškov. A spolu s ním další čtyři kapely

A co víc. Na dospělém, juniorovi, ale i kojenci se žáci učili resuscitací i s využitím automatizovaného externího defibrilátoru a aplikace s názvem Záchranka. „V rámci naší hodiny jsme simulovaly situaci ve třídě, kdy došlo ke zkolabování učitele,“ vysvětluje jedna z instruktorek, praporčice Veronika Podhorská, a dodává: „Přesto, že má dnes téměř každý mobilní telefon, moc žáků a ani dospělých o této aplikaci neví, anebo ji nemá staženou v mobilu, přitom ta je schopna velmi zásadně pomoct při záchraně člověka, například i tím, že vám lokalizuje, kde najdete nejbližší defibrilátor, jehož obsluha je instruována hlasovými povely jak postupovat v resuscitaci,“ doplňuje a zdůrazňuje, že veřejně dostupná defibrilace může zvýšit podíl laicky resuscitovaných a defibrilovaných obětí zástavy oběhu. Automatizovaný externí defibrilátor dostupný na veřejných místech tak představuje jedinou možnost, jak zkrátit defibrilační čas a tím i zvýšit jejich šanci na přežití.



Zážitky z tohoto nevšedního školního dne pak všem, včetně učitelů a někde i obyvatelům, zpestřila i prohlídka obrněné techniky. Vidět naživo Pandur, Dingo, Iveco, nejnovější vojenskou sanitu či Toyotu Hillux se v těchto místech jen tak nepoštěstí.

Monika Nováková, Velitelství výcviku - Vojenská akademie ve Vyškově