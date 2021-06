Vstavače, árony i šalvěj. Podívejte se, co právě kvete v Moravském krasu

Čtenář reportér





Když vyrážíte do jarní přírody, dívejte se kolem sebe. Je to docela jiný zážitek, když víte, co kolem vás kvete a voní. Děkujeme Jiřímu Pernicovi za pěkné fotky z jarních vycházek do krajiny Moravského krasu.

Za jarními květy Mioravského krasu. | Foto: Jiří Pernica