Návštěvníci jednodenního festivalu To nejlepší z Moravy ochutnají speciality z kuchařky Jihomoravský krajáč od Petry Burianové, vítězky Peče celá země, a setkají se s gastromágy z průvodce Gourmet jižní Morava. Maxijedlík Jaroslav Němec se zase pokusí pokořit sám sebe v rekordu pojídání svatebních koláčků. Festival plný moravského jídla, folkloru a hudby. Zámek Slavkov v sobotu 30. dubna od deseti hodin do čtyř odpoledne spojí to nejlepší z jarmarků a trhů, které se v jeho areálu kdy konaly a nabízí k tomu to nejdůležitější navíc. Chuť, vůni i zvuk.

To nejlepší z Moravy - festival ve Slavkově bude potěšením pro všechny smysly. | Foto: se svolením pořadatelů