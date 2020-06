Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově zve zájemce na výstavu obrazů prostějovského rodáka Jiřího Valtra s názvem Co bylo a je. Obrazyjsou k vidění od 10. června do 21. srpna v prostorách knihovny

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov | Foto: Deník

Autor žijící v Kanadě o sobě napsal: Jsem už přezrálý, mám za sebou pětasedmdesát let… radostí v nich méně. Ničeho se mi nedostává snadno, nejspíš moje chyba, už mě to ale neužírá, naučil jsem se to klasifikovat jako vklad - chyby vnímám prospěšně jako úroky na účtu. Přeneseno do barvy - zeleně.