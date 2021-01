Ačkoli jsme předpokládali, že pandemie nahrává klidnému čtení v domovech a očekávali mnoho účastníků, mýlili jsme se. Podmínky soutěže letos splnily pouze tři děti a osm dospělých. Potěšilo nás však, že mnozí z nich nezůstali jen u jednoho registračního listu a knih přečetli více.

Losováním jsme rozdělili tyto ceny:

Dospělým:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun + speciální poukaz na osobní trénink

Dárkový poukaz v hodnotě 500 korun do prodejny Knihy + papír, Pavel Žůrek, Vyškov

Kosmetický balíček v hodnotě 300 korun od Chytrá lékárna, Vyškov

Dětem:

Dvě volné vstupenky do ZOO Parku Vyškov

Dvě volné vstupenky do Aquaparku Vyškov

Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč do prodejny Knihy + papír, Pavel Žůrek, Vyškov, sponzor Klub přátel KKD

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za čtenářskou přízeň všem zúčastněným. Děkujeme také všem sponzorům za podporu čtenářství.

ZDEŇKA ADLEROVÁ

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově