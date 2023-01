Vyškovská rošáda: Ve Vyškově se utkalo téměř 140 mladých šachistů

V sobotu 7. ledna se v Besedním domě ve Vyškově konal sedmnáctý ročník šachového turnaje pro děti a mládež Vyškovská rošáda. Hrály se tři samostatné turnaje, turnaj špuntů (děti do 8 let), turnaj mladších žáků (kategorie U10 a U12) a turnaj starších žáků – kategorie U14. Výsledky turnajů mladších a starších žáků jsou započítány do Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu pro sezónu 2022/2023. Do všech tří turnajů se prezentovalo celkem rekordních 137 mladých šachistů!

Ve Vyškově se konal sedmnáctý ročník šachového turnaje pro děti a mládež Vyškovská rošáda. | Foto: Lenka Voráčová

V turnaji špuntů hrálo 23 dětí ročník narození 2015 a mladší. Nejmladší hráčkou byla Šarlota Stará, ročník narození 2018, Šachy Brankovice. Pro většinu dětí to byl jeden z prvních turnajů, a tak si zde mohly vyzkoušet, jak to na takovém turnaji chodí. Tento turnaj rozhodoval nestárnoucí Stanislav Vémola, kterému pomáhal Martin Kužílek. V turnaji špuntů se představilo 6 vyškovských nadějí: Radek Majetič, David Maršál, Adam Toman, David Malík, Tobias Zapletal a Veronika Netušilová. Pro většinu z nich to byl první velký turnaj. Výsledky podle kategorií: D08 1. Nina Slavíková, ŠK Sulimov

2. Julie Weishäupelová, Šachová škola Hříbata

3. Veronika Netušilová neregistrovaná, šachový kroužek SVČ Maják Vyškov HO8 1. Richard Peša, ŠK Duras BVK

2. David Moravec, ŠK Staré Město

3. Šimon Dlouhý, TJ Lokomotiva Česká Třebová Ve velkém sále Besedního domu se hrál turnaj B určený pro děti ročník narození 2011 a mladší. Tento turnaj se hrál pod dohledem hlavního rozhodčího Jana Kotisy, kterému asistovali sáloví rozhodčí Radim Majetič, Jiří Trněný a Robert Kudlička. V turnaji mladších žáků reprezentovalo vyškovský šach hned 13 mladých šachistů. Nejlépe si vedl Marek Pukowietz, který v průběhu turnaje ztratil jen jeden bod a v konečném hodnocení turnaje obsadil vynikající druhé místo. Čtyři body uhráli David Jabůrek, Vitalina Slava, Vojta Doležel a Mirek Snopek. Vitalině stačily čtyři body na třetí místo v kategorii dívek do 12 let. Mezi tříbodové se zařadili Jan Snopek, Karel Střelec, Jakub Malík, Richard Képes, Klára Švábová a Myroslav Chopyk. Poslední dva jmenovaní dochází do kroužku Honzy Slepánka při SVČ Maják Vyškov. Dva body vybojovala děvčata Veronika Dorazilová a Šárka Majetičová z SK Vyškov. Výsledky podle kategorií: D10 1. Šárka Kyjovská, ŠK Sulimov

2. Oldřiška Pavlíková, Šachová škola Hříbata

3. Adéla Karáfiátová, Šachová škola Hříbata H10 1. René Moravec, ŠK Staré Město

2. Tsyren Berdnikov, Šachová škola Hříbata

3. Matěj Benda, Jezdci Jundrov D12 1. Sára Pešková, ŠK Lokomotiva Brno

2. Karina Starenka, Agentura 64 Grygov

3. Vitalana Slava, Sportovní klub Vyškov H12 1. Staniskav Krasovskyi, ŠK Lokomotiva Brno

2. Marek Pukowietz, Sportovní klub Vyškov

3. Metoděj Votěch, Spartak Velká Bíteš Starší žáci ročník narození 2009 a mladší obsadili zkušební sál ve druhém patře Besedního domu. Turnaj, ve kterém hrálo 30 hráčů, řídil Jaroslav Hejný. V nejstarší kategorii se představili tři hráči Sportovního klubu Vyškov. Kristýna Dorazilová potvrdila svou výkonnost ziskem pěti bodů a celkovým čtvrtým místem v turnaji. V kategorii dívek do 14 let obsadila 1. místo. Dobře si počínal i Adam Ulrich, který si na své konto připsal 4 body. Karol Képes uhrál jeden bod. Výsledky podle kategorií: D14 1. Kristýna Dorazilová, Sportovní klub Vyškov

2. Zuzana Stará, ŠK Staré Město

3. Běta Kubátová, ŠK Duras BVK H14 1. Václav Šetina, ŠK Kuřim

2. Tobiáš Komárek, Jezdci Jundrov

3. Vojtěch Karafiát, ŠK Duras BVK Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Vyškovské rošády. Karel Hruška