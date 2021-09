Pro bronzovou medailistku z nedávného MČR to byla první podobná zkušenost a už od prvního kola bylo jasné, že se jí nezalekla. Ačkoliv v něm narazila na papírově velmi silného soupeře Romana Popova (ELO 1629), odcházela po téměř čtyřhodinové bitvě s prvním bodíkem v kapse. I druhé kolo nabídlo velké drama - s mistrem ČR 2021 v kategorii H12 Lukášem Zelbou (ELO 1982) držela skoro čtyři hodiny vyrovnanou partii a nakonec padla až těsně před cílem, přesto jejich vzájemný souboj získal ocenění nejlepší partie 2. kola.

V třetím kole přišla drobná krize a s Janem Váňou (ELO 1540) s bílými prohrála. Chuť si spravila ve čtvrtém kole výhrou černými nad chorvatskou reprezentantkou Miou Golubič. Následovalo páté kolo, v němž se odehrála situace v šachu poměrně málo vídaná - v partii se slovenskou WCM Karin Novomeskou (ELO 1514) soupeřku během utkání píchla vosa a musela být akutně ošetřena. Kristýna nechala sportovně zastavit čas na hodinách, za což si od soupeřky vysloužila poděkování a od organizátorů na začátku dalšího kola veřejnou pochvalu za fair play jednání. Zápas nakonec skončil zaslouženou remízou, obě děvčata byla svým způsobem spokojená a po nejdéle hraném utkání odcházela opravdu velmi unavená. To si bohužel vybralo svou daň v poslední fázi turnaje, kdy v šestém kole narazila na Valerii Bartečkovou z Beskydské šachové školy a zápas bílými figurami prohrála. Sedmé kolo jí přiřknulo volný los, v osmém a devátém kole narazila na dva nevyzpytatelné německé soupeře - Johannu Richter a Roos Nazario Valentina - které bohužel nedokázala zdolat.

Zejména v posledním zápase s Valentinem byla pozice velmi vyrovnaná až do samotného závěru a remíza by partii určitě slušela. Přesto konečným ziskem 3,5 bodů a celkovým 7. místem v kategorii D12 zapsala zase pár řádků do vyškovské šachové historie. Byla to pro ni cenná zkušenost a vedle dobrého pocitu z reprezentace svého klubu i země si odváží také mnoho cenných rad od šachových velmistrů, kteří se jí po dobu turnaje věnovali.

Velký dík patří především trenérům, kteří se na její přípravě intenzivně podílejí, kvalitnímu zázemí a podpoře ze strany SK Vyškov a v neposlední řadě také Českému šachovému svazu, jenž i v tak nelehkých podmínkách dokázal zajistit tuto sportovní událost na velmi vysoké úrovni.

Lenka Voráčová