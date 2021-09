Uměleckou fotografií se zabýval od roku 1973, jako zásadní období lze označit léta 1977 až 1992. V této době vznikly cykly a soubory fotografií Příhody s lanem, Zátiší, Malované objekty a Upravené krajiny. V těchto souborech pomocí umělých zásahů do negativů i pozitivů, manipulacemi během dlouhých a dvojnásobných expozic měnil význam obrazové výpovědi a zaváděl prvek času do statického záběru. Všechny fotografie z tohoto období existují jen v několika málo dobových exemplářích a autor je znovu nezvětšuje.

Jiří Foltýn vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Uničově (1966–1970). Po nedokončeném studiu VUT Brno absolvoval při zaměstnání Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (dnes Střední škola umění a designu), obor propagační grafika (1976–1980). V letech 1984–1986 potom ještě Kvalifikační studium porotců a lektorů amatérské fotografie, organizované ÚKVČ Praha. V roce 1976 pracoval jako výtvarník na OKS Vyškov a následně sedmnáct let v Muzeu Vyškovska jako fotograf, grafik a dokumentátor. Od roku 1976 je aktivním členem fotoklubu Orion Vyškov (založen 1904). Od roku 1992 je živnostníkem v oboru produktové fotografie, grafiky a DTP. Od r. 2015 žije ve Vyškově.

