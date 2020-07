Titul to byl naprosto zasloužený, protože konkurence, která se v neděli v Brně sešla, byla opravdu silná. Hned čtyři kluci mohli naprosto reálně přemýšlet o vítězství a nejméně dva další si brousili zuby na umístění na stupních vítězů.

A takhle se soutěž odvíjela. 1. disciplína - sprint na 60 metrů – čas 9,17s. (4. místo): Dosažený čas nic moc, ale Maty nijak výrazně neztratil na ostatní, do soutěže to byl dobrý vstup. 2. disciplína - dálka – 418 cm (3. místo): Letošní dálkařský osobák, takže velká spokojenost. 3. disciplína - vrh 2kg koulí – 9,45 m (1. místo): Matyho silná disciplína, absolutní osobní rekord, navíc náskok 1,75 metru na druhého v pořadí a tudíž spousta bodů do čtyřboje. Velký bodový přísun posunul Matyho do čela celé soutěže. 4. disciplína - běh na 400 m – 72,63s. (2. místo): Maty dosáhl parádního času. Běh byl rozběhnut velmi rychle, ale vydržel nastavené tempo až do konce. Byl z toho nový osobní rekord a potvrzení průběžného prvního místa. Závěrem nezbývá než Matymu pogratulovat a věřit, že další úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat.

Jaromír Čapek