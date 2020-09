Vždy mám velikou radost, když naše děti i dospělí reprezentují svůj oddíl ve výrazném žlutém tričku s majestátním orlem na hrudi. Ve dvou kategoriích jsme stupně vítězů úplně ovládli, a to hoši atletická školka a ženy B.

Velikánská gratulace patří všem Orlíkům a Orlům, kteří do Brna přijeli, protože se všichni moc snažili, bojovali čestně, navzájem si fandili a to je to nejdůležitější.

Výsledky:

1. Anabel Vlachová, Lucie Doležalová, Ester Vlachová, Josef Grec, Anna Málková, Radka Grec, Milan Adamec,

2. David Jabůrek, Stela Tomanová, Anna Halasová, Lenka Tomanová, Josef Zálešák

3. Dominika Kubíčková, Markéta Hanáková, Dominik Černý, Jitka Jabůrková, Jirka Bubeník, Monika Kuncová

4. Johanka Grec, Matěj Halas, Anežka Halasová, Dana Skřivánková,

5. Veronika Dorazilová, Vladimíra Doležalová, Pavel Doležal

6. Maja Tomanová, Radim Jabůrek, Petr Halas,

7. Adam Doležal

9. Pavel Grec

10. Jana Halasová

11. Radek Černý

ANNA MÁLKOVÁ