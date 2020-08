A pak už začalo naše putování. Hned první den jsme se zastavili v Egyptě, kde jsme pomáhali Kleopatře postavit její nový palác – to všechny týmy zvládly na jedničku. Následoval náš první společný trénink, na kterém si děti vyzkoušely snad všechno od kotoulů přes stojky až k výmykům na hrazdě. Po vydatném obědě se pak v zámecké zahradě (poušti) bořily v písku, čelily náletům písečných bouří a písečným poutníkům, kteří si na ně vymýšleli všelijaké úkoly. Po svačince se naši bojovníci poprali s dalším náročným tréninkem. Na závěr dne jsme rozdělili první získané body a těšili se další den plný dobrodružství.

V úterý nám Vikingové unesli našeho kamaráda Zničehonixe, takže náš plán byl jasný. Nejprve se naši bojovníci museli přeplavit na jejich ostrov, což jim trošku znepříjemnili hladoví žraloci. Následovala klikatá cesta do vesnice a pak nalezení našeho přítele. Tím ale naše mise neskončila, protože nás ještě čekala cesta zpátky. Bohužel byli někteří válečníci “indisponováni“, takže bylo potřeba je část cesty poponášet, pak nám ještě cestu zkřížily pichlavé kaktusy, ale nakonec jsme se všichni vrátili celí a v pořádku. Následoval bojový výcvik, tentokrát na trampolínkách.

Z výrazů našich bojovníků byla vidět obrovská radost, což je pro nás jako velitele ta největší odměna. No a když už jsme byli u těch Vikingů, tak jsme se nakonec zašli zchladit do ledové vesnice – na zimní stadion. Za ty úžasné bruslařské výkony mají děti obrovskou pochvalu.

Třetího dne bylo našim dalším úkolem splnit 12 úkolů uložených Caesarem. Uběhnout maraton, přehodit skoro celou planetu a poprat se s těmi nejlepšími judisty – Kája a Jeňa Čápovi – ještě jednou moc DĚKUJEME, přeplavat kouzelné jezero, oklamat největšího čaroděje v Římě a sníst všechno jídlo toho největšího kuchaře bylo opravdu náročné, ale všichni naši bojovníci to s úsměvem na tváři skvěle zvládli. Pak bylo potřeba se posilnit a hurá na dalších šest úkolů. Tentokrát bylo potřeba projít doupětem Bestie, odolat zmatení mysli, přejít propast s krokodýly, uhádnout 12 hádanek, přežít noc na zakleté pláni a vyhrát boj s gladiátory. Polovina našeho putování byla za námi, ale na dětech to nebylo skoro vůbec znát.

Čtvrtého dne jsme tentokráte naše putování obrátili k olympijským hrám. Cesta byla daleká, museli jsme pozorně sledovat všechny značky, abychom se neztratili. S našim nákladem v podobě nafouknutých balónků jsme se různými způsoby postupně přibližovali k olympijskému stadionu. Doputovali jsme! V odpoledních hodinách tedy mohly naše popletené závody začít. S disciplínami – běh a běh pozpátku, skok z místa i s rozběhem, hod pravou i levou rukou – se naši udatní bojovníci popasovali více než výborně. Vítězové byli opravdu všichni! Těm, co se podařilo dosáhnout met nejvyšších, ještě jednou obrovská gratulace – Lucinka Doležalová, Matěj Halas, Leontýnka Lusková, Pepa Grec, Terka Marišlerová, Braňo Babjak.

A protože i při závodech jsme byli v zápalu pěšího putování, tak si naši bojovníci dali ještě pěší závod – závod v chůzi, který byla opravdu radost sledovat. Opět veliká gratulace všem zúčastněným a především vítězům – Lucinka Doležalová, Matěj Halas, Anežka Halasová, Pepa Grec, Kika Dorazilová, Mete Krais.

Poslední den, zakončení našeho putování – záchrana naší Gálie. Byla to dlouhá cesta, přes rybníky, přes pole, přes louky, přes lesy,… samozřejmě se neobešla bez nástrah, ale co by to bez nich bylo za putování. A navíc si naši bojovníci cestu zpříjemnili zpíváním písniček, vyprávěním vtipů a hraním různých her. Za velkého sluníčka jsme se do naší vesnice přece jen dostali v pořádku, pořádně se posilnili a s hrdostí zachránili naši Gálii. Cíl splněn – mohli jsme vyrazit zpět.

A teď to nejdůležitější. Rozdělili jsme bojovníkům body – zlaté valouny – dle bojovných a poctivých výkonů za celý týden. Děti si udělaly radost, když všechny valouny vyměnily na galské tržnici za všelijaké zboží, vypil se poslední pohár kouzelného nápoje a přišlo závěrečné vyhodnocení.

S největším počtem bodů zvítězil tým Trubadixů s vedoucí Vendulkou a pomocnicí Anežkou! Na dalších místech se seřadily týmy Majestatixů, Kovomatixů a Alfabetixů. Hurá!

Soustředění za námi, já už bych chtěl jen poděkovat. Nebýt vás všech, tak by tohle soustředění ani neproběhlo. Takže všem, co jste mi celý týden pomáhali patří veliké díky.

ANNA HALASOVÁ