I tentokrát soustředění začalo přivítáním, vpuštěním „hraniční dráhou“ orlíků do „HRY“, sestavením družstev, vymyšlením jejich názvů: Dráčci, Hadi, Vlna tsunami, Pampelišky a také výrobou vlajek a štítů a pokřiků: „Pampelišky jsou nej!“, „Kdo je nejlepší? Dráčci! Kdo je nejlepší? Dráčci!“, „Hadiii!“, „Vlnaaá tsunamiii!“.

Stihli jsme i první trénink, kde si dali vedoucí a instruktoři záležet na rozcvičení hráčů a zopakování běžecké abecedy.

První den byl tvořivý a běhací

Další den nám vládli červení „DRÁČCI“ a vévodily samé hry. Hry, které měly hráče posílit i zdokonalit v gymnastice. Odvaha tam nechyběla. Odpoledne se hrály týmové hry: oblíbený Jugger, přehazovaná na plážáku a ringo. Druhý den – byl gymnastický a týmově hrací.

Druhý den byl gymnastický a týmově hrací

Ve středu vládli zelení „HADI“, kteří se jako ostatní týmy rozešli po stopách Willyho Foga. Čekalo je tam plnění mnoha úkolů, zdolávání překážek, než se dostali do cíle.

Zmožené hráče překvapila sprcha z nebe, ale to vůbec nevadilo. Naopak! Hráči šli za doprovodu kapek doplnit energii chutným obědem (řízek s bramborami) a pak hurá: další zdolávání „mokrých hranic“. Hráči naskákali do vyškovského akvaparku. A že si to všichni užili, to mi věřte. Nikdo se nám neutopil a všichni hráči doplavali na hranice.

Třetí den byl mokrý

Ve čtvrtek se stali vládci modří „VLNA TSUNAMI“. Nedejte se zmýlit, s vodou to mělo málo společného. Nebo alespoň to, že naši hráči se docela zapotili. Zapotili se hráči, kteří museli nosit na zádech spoluhráče, zapotili se hráči, kteří museli běhat k nápovědám a zapotili se hráči při odpovědích na otázky kolem atletiky. Atletika je sport číslo 1 a pokud chtějí být hráči také jedničky, tak musí vědět, nebo makat. Taková byla hra Pony expres.

Obědem (palačinky) načerpali další sily a hurá na „Hrací Závody“ – atletický trojboj, ve kterém si hráli dohromady kluci s holkami stejné věkové kategorie ve třech disciplínách: běh – skok – hod.

A jak to dopadlo? Kategorie nejstarší hráči: 1. Dan Putera, 2. Honza Štroblík, 3. Simča Samková, 4. Žanda Vojtková a Jonáš Holzer, 6. Oky Blažek, 7. Rebi Holzerová a Sabča Havlíčková, 9. Magda Kuhutiarová, 10. Gabča Hošková. Zde vyzvedneme Simču, která porazila v běhu všechny holky i kluky, Dan a Jonáš skočili skoro 4 metry a Honzík s Okym přehodili měřící pásmo.

Kategorie starší hráči: 1. Barunka Skácelová, 2. Ema Haluzová, 3. Jolča Adamová, 4. Matěj Vlček a Kuba Langer, 6. Maruška Hanáková, 7. Honzík Sousedík, 8. Kája Kotíková, 9. Nela Rychliková, 10. Verča Dorazilová.

Zde vyzvedneme Emču, která taky porazila v běhu všechny holky i kluky, nejdelší skok měla Barča a hod Matěj. Barču vyzvednu ještě jednou za to, že mezi námi je nováček, ale výkony – wau!

Kategorie mladší hráči: 1. Bea Hrdínková, 2. Dan Štroblík, 3. Sandra Blažková, 4. Kuba Hošek, 5. Johanka Grec, 6. Rosťa Topor, 7. Sofča Kantorková, 8. Anastázie Bařinková, 9. Eliška Wágnerová, Martin Kohutiar – DNS.

Zde vyzvednu Beátku, která neměla konkurenci v běhu a hodu, musím pochválit dlouhý skok Dana i Sandry.

Kategorie nejmladší hráči: Jony Putera, 2. Monika Věrná a Roman Sousedík, 4, Agátka Bližňáková a Frantík Janík, 6. Tom Málek, 7. Anička Čechová, 8. Dalík Ševčík, 9. Kačenka Snídalová, 10. Vojtík Málek.

Zde vyzvednu rychlý běh Moniky, skok Románka a Jonáška a hod Jonáška.

Čtvrtý den byl závodní

V pátek začalo sluníčko ohřívat hranice už brzo ráno. Hráči se chystali na „Hraniční pochod“ směr Ivanovice. Tempo a směr udával do žluta zbarvený tým „PAMPELIŠEK“. Cesta byla dlouhá, a tak přestávky v podobě her a jiných úkolů přišla vhod. 10 km hraniční pochod hráči zvládli hravě a v cíli na náměstí je čekala vedoucí Kačka s pizzou.

Takto posilněni a odpočati, se přesunuli k nádraží. Paní průvodčí vykouzlila úsměv na tváři, když viděla, že hráči si příjezd vlaku krátí tanečky. Všichni jsme se vrátili utahaní, leč šťastní, že jsme pochod přežili ve zdraví. Následovalo sčítání bodů a zakončení HER bez HRANIC. Rozdaly se malé dárky, zakřičely se povzbuzující pokřiky a pak se objímalo a děkovalo.

Pátý den byl namáhavý!

Musím taky poděkovat: vedoucí Kačce, Anežce, Ivetce, oběma Terezkám a instruktorům: Moně, Julince a Matymu s Metym za skvělou práci. Že jste to dělali s hráči dobře, píše i jedna maminka:„děkujeme za perfektní rekapitulace proběhlých dní a dostatek info. A za skvělou organizaci a prima program pro děti. Anička si kemp užila. Moc se ji to líbilo. Na každý den se moc těšila. Děkujeme za Vaši ochotu a obětavost. Pro děti i nás to moc znamená.“

Dál děkuji: Alče a Zuzce (zapůjčení várnic na pitný režim), manželům Daňkovým (zapůjčení pomůcek na JUGGER), starostovi Zbořilovi (za bazén), správci Petinovi (za pokosenou trávu a ochotu pomoct), ale nejvíc děkuji všem rodičům (prarodičům), kteří se starali o dopink pro hráče. Všechno, co jste připravili, upekli a donesli, bylo chutné, dobré, prostě mňamka. Jste nejlepší!!!

Zazvonil zvonec a HRY bez HRANIC jsou u konce!!!