Mezitím byla pro většinu členů nucená dvouměsíční karanténa. Období strachu a nicnedělání. Když se to vrátilo do jakéhosi normálu, do pospolitosti, kde jsme byli zase spolu, zvolali jsme: Hurá! Všichni si přejeme, aby to nejhorší už bylo za námi. Ale kdo ví?

Jak jsme fungovali? A co bylo jinak?



Atleťáček – Kroužek při ZŠ Nádražní (15 členů z toho 6 Orlíků)

Trenérka: Petra Krbečková

Kroužek od 12. března přestal fungovat do konce školního roku z důvodů karantény COVID 19.

Orlíci, kteří tento kroužek navštěvovali, měli možnost trénovat v G/CH školičce.

Tuto možnost využili 3 Orlíci.

Gymnasticko/chodecká školička (20 členů)

Trenérky: Anička Málková, Lea Hanulíková, Terka Račanská

Nejlepší docházka: Lucka Kalábová (53), Anička Viktorinová (51), Anežka Halasová (46)

Tito orlíci/ dělali velkou radost svým trenérkám, a to jakou chutí se pouštěli do cvičení, chození a běhání. Jsou to talentované děti a družstvo přípravek má v budoucnu postaráno!

Orlík 1a (17 orlíků)

Trenérky: Zuzanka Olejníková, Gábi Lusková, Martina Kuncová

Nejlepší docházka na trénincích ve školním roce 209/20 – nebyla vedena.

Nejkrásnější tréninkový zápisník měl Matěj Halas.

V pondělí se pro naše orlíky konal poslední trénink před prázdninami. Jako vždy se začalo rozklusem, rozcvičkou a tentokrát zvířátkovou abecedou. Pak už se děti vrhly na opičí dráhu a hry. Na konci tréninku se odměňovaly nejhezčí deníčky a samozřejmě přišla sladká odměna v podobě nanuků. Podle mě to byl skvělý kolektiv. Děti se snažily po celý rok trénovat a u všech je vidět výkonností posun. Přeji krásné a pohodové prázdniny a v září se budu opět těšit.



Orlík 1b (13 orlíků)

Trenérky: Alča Hanulíková, Maky Havlíčková, Terka Havlíčková

Nejlepší docházka na trénincích ve školním roce 209/20: Kryštof Peč (25), Tomáš Kletečka (23), Igor Sobotka (22)

Nejkrásnější tréninkový zápisník nebyl ohodnocen.



Orlík1b, původně úterní, se po koroně začal scházet v pondělí společně s pondělní skupinouO1a, a to jednak z organizačních důvodů, ale také jsme si my trenérky myslely, že bude chodit málo dětí, jako v zimě. Dětem se asi ale po pohybu a kamarádech stýskalo, takže na prvním pokoronovém tréninku byl na hřišti téměř plný počet dětí. Děti byly úžasné, nic z tréninků před koronou nezapomněly, snažily se, jak jen to šlo. Předháněly se, kdo pěkněji provádí běžeckou abecedu, kluci zase soupeřili při startech. Pěkné zlepšení všichni ukázali i v disciplínách jako skok z místa, hod míčkem nebo v běhu na 60 m, a to si většina ověřila na závodech. Jelikož jsou to ti nejmenší orlíci, tak byly tréninky i hodně upovídané, děti jeden přes druhého sdělovaly trenérkám své zážitky a příběhy z pobytu doma. Ale také jsou to děti hodně hravé, takže se s vervou zapojovaly do různých pohybových her. Rády ukazovaly, jaké hry umí třeba ze školky, které byly pro ostatní neznámé, a také se s velkým nadšením učily nové, se kterými přišly trenérky.

Orlík 1c (20 orlíků)

Trenérky: Jitka Hrnčířiková, Kika Štofková, Ivetka Trojancová

Nejlepší docházka na trénincích ve školním roce 209/20 nebyla vedena

Nejkrásnější tréninkový zápisník: Ema Viktorinová, Verunka Dorazilová

Za mou skupinku bylo vše perfektní. Děti se v průběhu roku zdokonalily v mnoha pohybových dovednostech i schopnostech. Vyzkoušely si pro mnoho, naučené i nové sportovní dovednosti. Vyzkoušely si nové hry. Skupinka byla moc šikovná. Děti pohyb baví, což je to nejdůležitější a na tréninky chodí rádi. Musím všechny děti moc pochválit.



Orlík 2a (25 členů)

Trenéři: Dana Skřivánková, Petr Tauš, Katka Jakubová, Jana Kubíčková, Vladimíra Doležalová

Nejlepší docházka na trénincích 2019/20: Dominik Černý (46), Eliška Grycová (43), Leontýnka Lusková(41, Markétka Hanáková(41)

Nejkásnější tréninkový zápisník: Dominik Černý, Anička Viktorinová, Anežka Halasová, Rebeka Holzerová

Letos jsme se po předchozích 2 letech znovu rozhodli na posledním tréninku uspořádat maraton. Některé děti, které jsou v naší skupině delší dobu, si ho dobře pamatují a s blížícím se koncem školního roku se ptali, jestli bude letos zase. Všechny děti se do něj pustily s radostí, takže pochvala za jejich výkon patří všem. Přidáváme velkou gratulaci na stupně vítězů: Markétce Hanákové, Domčovi Černému a Lucince Doležalové. Děti nás ten den moc mile překvapily – jestli to bylo pro nás za odměnu, výsledek poctivého trénování po celý rok nebo proto, že se maratonu nemohly dočkat – nevíme, ale na tomto posledním tréninku se sami rozběhaly, rozcvičily a dokonce zvládli i běžeckou abecedu. Kdyby si tento přístup s sebou vzali do příštího roku – budeme moc rádi. Rozcvička a abeceda je totiž důležitá, ale pro děti i méně zábavná než soutěže, hry a trénování, které je čeká potom, ale milé dětí, bez ní to nejde J. Danka

Orlík 2b (20 členů)

Trenérky: Romana Měřinská, Lea Hanulíková, Anička Halasová

Nejlepší docházka na trénincích v školním roce 209/20: Karolína Pavlíková, Daniel Budík, Tomáš Wognish(všichni 23)

Nejkrásnější tréninkový zápisník: Ema Nováková

Po koronavirových prázdninách jsme se v květnu naplno vrátili k tréninkům. A trénovat chodili téměř všichni. Bylo vidět, že i v koroně se doma děti hýbaly a nelenily, což se projevilo na výkonech. Hodně dětí se zapojilo do závodů, které se po dlouhé době organizovaly na Orlovně. Je super, že i v nezávodní skupině máme tolik šikovných dětí. Doufáme, že se s většinou uvidíme zase v září. Lea

Orlík 3 (24 orlíků)

Trenéři: Vendulka Dudová, Martin Zápotocký, Anička Halasová, Terezka Račanská

Nejlepší docházka na trénincích ve školním roce 209/20 nebyla vedena

Nejkrásnější tréninkový zápisník: Kika Dorazilová

Orlík 4 (24 orlíků)

Trenéři: Jára Čapek, Petr Pevný, Danuška Pevná

Nejlepší docházka na trénincích ve školním roce 209/20 : Matýsek Čapek (49), Čeněk Topor (47), Pavlík Daněk (46)

Tréninkový zápisníky nebyly dodané, protože (větší)orlíci si ho nedělajíL. Je to škoda!

Orlík 5 (25 orlíků)

Trenéři: Roman Weiter, Anička Málková, Šárka Kraisová, Ivana Vranková

Nejlepší docházka: Alexandr Čača (110), Michal Vaněk (106), Kryštof Pevný (104)

Tréninkový zápisníky nebyly dodané, protože (větší)orlíci si ho nedělají. Je to škoda! A podle mě – pro budoucího sportovce – nutnost a krásná vzpomínka na začátky!

Tady musím pochválit všechny orlíky- atlety a atletky! Skupina (až a výjimky) trénovala 2x týdně a pak ještě ve speciálních skupinách. Je to znát ve výkonech, které překonávají na závodech.

Skupina – Vrhy 1 (5)

trenér: Toník Zabloudil

Skupina – Vrhy 2 (4)

trenér: Roman Weiter

Skupina – Sprinty (7 – 8)

trenéři: Honza Holzer, Jára Čapek

Za sebe a za Jardu (nekonzultovali jsme to, ale myslím, že nebude protestovat):

1) trénovali jsme až do pondělí 22.6.; a docela rád bych se dohodl na nějakém sprinterském hýbání se i v létě vzhledem k podzimnímu závodění;

2) deníčky jsme na pondělních sprinterských trénincích nepoužívali;

3) nejpoctivější, v podstatě stoprocentní docházku, měli Míša Vaněk a Lucka Jelínková (nepočítám-li Matyáše Čapka), ale obecně jsme s docházkou byli velmi spokojeni.

Skupina – Skoky (3 – 5)

Trenér: Petr Pevný

Skupina – Překážky (4 – 6)

Trenérka: Šárka Kraisová

Skupina – Chůze (7 – 8)

Trenérka: Anička Málková

Stýská se mi po chodkyních, které nás reprezentovali a dál nechtějí. Kdo si počká, ten se dočká! Čekám na návrat! Teď máme tři šikovné kluky a několik malých nadějí. Kdo si počká, ten se dočká! V tomto jsem optimista.

ANNA MÁLKOVÁ