Následovaly boxerské zápasy amatérů. Vanessa Reiterová z Box DTJ Prostějov předvedla technicky pohledný zápas s Barborou Mahrovou z BK Řešeto Znojmo. Po vyhroceném zápase Dominika Ondry z Aperyan Boxing Academy s brněnským Lukášem Pinkem předvedly vyspělé výkony Barbora Mahrová z BC Star Plzeň a Alena Kovářová. DJ doprovodil nástupovou hudbou před bouřící publikum k jejich vítězným zápasům naděje domácího gymu Vasyla Pištělku proti Michalovi Pavelkovi z Cross Fighting Gymu a Adama Kaňu proti Samuelovi Jablonskimu z Boxing Club Ostrava. Domácí trenér boxu Hamo Aperyan měl tak dvojí důvod k radosti. V grapplingu chtěl porážku z finále turnaje ADCC Czech Open 2022 v kategorii beginners, masters domácímu Janovi Kremličkovi oplatit Lukáš Páleník z olomoucké Snapdown Fight Academy. Utkání, tentokrát pod pravidly submission only (vzdání se soupeře) skončilo přes převahu domácího zápasníka remízou.

Domácí fanoušci s napětím očekávali zápasy bratrů Nikolase a Kristiána Dzurňákových z Vyškova, reprezentujících Brněnskou boxárnu, kteří bránili vyškovské hradby před brněnskými nájezdníky Milanem Procházkou z Jetsaam gym Brno a Pavlem Albrechtem z Aperyan Boxing Academy. V zápasech profesionálních boxerů pod amatérskými pravidly bylo patrné, že se ve Vyškově utkala republiková boxerská špička. Nažhavení diváci netrpělivě očekávali hlavní zápasy večera.

K hlavnímu předzápasu nastoupili skvělí grappleři Viktor Franc z Draculino Kroměříž a Martin Rapčan z SK Pretorian Pardubice, kteří získávají přední umístění na domácích a zahraničních turnajích v kategorii elite. Jejich zápas byl vizitkou grapplingu a rozhodčí jej ukončil spravedlivou remízou.

K nejočekávanějšímu hlavnímu zápasu prvního vyškovského galavečera bojových sportů nastoupil domácí trenér boxu Hamo Aperyan z Aperyan Boxing Academy proti Bazargur Jugder z Bazy Boxing Team. Oba velezkušení boxeři předváděli divákům krásu boxu. Úžasné publikum hnalo Hamo Aperyana za vítězstvím. Zápas na nejvyšší technické úrovni neskončil před limitem, a proto museli o jeho výsledku rozhodnout bodoví rozhodčí. Objektivně byl zápas rozhodnut remízou.

Třešničkou na dortu pro diváky byla přítomnost elitního MMA zápasníka Karlose „Terminátora“ Vémoly, který se jako první Čech dostal do prestižní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to jak v anglických, tak českých organizacích. Aktuálně je šampionem prestižní organizace Oktagon MMA. Ocenění od něj převzal po vítězném zápase v boxu domácí Adam Kaňa.

Galavečer bojových sportů V´MAX důstojně představil činnost a tváře MM Gym - Draculino Vyškov. Poděkování patří zápasníkům, kteří dostáli významu názvu galavečera „Vyškov… na max“ a předvedli heroické sportovní výkony. Speciální poděkování je věnováno týmu V´MAX, členům MM Gym - Draculino Vyškov a partnerům.

Výsledky:

Box: Reiterová vs. Mahrová - body

Box: Ondra vs. Pink - TKO 1. kolo

Box: Kovářová vs. Bernardová - body

Box: Pištělka vs. Pavelka - TKO 3. kolo

Box: Kaňa vs. Jablonski - TKO 1. kolo

Grappling: Kremlička vs. Páleník - remíza

Box: K. Dzurňák vs. Albrecht - remíza

Box: N. Dzurňák vs. Procházka - body

Grappling: Franc vs. Rapčan - remíza

Box: Aperyan vs. Jugder - remíza

