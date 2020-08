Výstavu vyškovského rodáka Jana Rajlicha nazvanou 70 plakátů mohou návštěvníci Muzea Vyškovska obdivovat ještě do 30. srpna. Pořadatelé naplánovali dernisáž výstavy na čtvrtek 27. srpna na pátou hodinu odpolední.

Výstava plakátů a grafik vyškovského rodáka Jan Rajlicha je k vidění do konce srpna v prvním patře Muzea Vyškovska. | Foto: Zdeňka Jeřábková

Jan Rajlich se narodil 10. června 1950 ve Vyškově, rodina se však brzy přestěhovala do Brna. V roce 1974 dokončil studium architektury a začal pracovat jako architekt-interiérista. Souběžně se však podílel s otcem na zakázkách grafického designu a také se věnoval malbě. Později realizoval četné zakázky pro Brněnské veletrhy a výstavy a Moravskou galerii. Navrhl značky a logotypy řady brněnských podniků. Mnoho plakátů vytvořil pro divadla a Sdružení Bienále Brno. Ve volné tvorbě se koncem 70. let etabloval jako malíř a později se více věnuje počítačové grafice. Od roku 1987 až do roku 2004 byl členem organizačního výboru Mezinárodního bienále grafického designu v Brně, v letech 1993 až 1998 byl prezidentem tří jeho ročníků.