Online výuka probíhá formou živého vysílání. „Zvažovali jsme nejrůznější technická řešení a platformy. Zásadní pro nás bylo, aby šlo o formu, která bude pro seniory co nejpřístupnější. Nakonec jsme se rozhodli pro živé vysílání přes kanál YouTube. S lektory chodíme přímo do studia, a tak se nám daří produkovat videa v dobré kvalitě, jak po stránce zvuku, tak obrazu,“ uvedla Lenka Kamanová, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání. Lektoři využívají dvě formy záznamu. Buď obraz v obraze, kdy je vidět prezentace i lektor, nebo variantu, kdy se vizualizuje jen prezentace a lektor doprovází přednášku slovem.

Univerzita třetího věku MENDELU vysílá třikrát až čtyřikrát týdně.Vysílání probíhá 60-90 minut a po jeho ukončení je daná přednáška přístupná ještě jeden týden. „To naši posluchači velmi vítají, protože se na přednášky mohou podívat v čase, který jim nejlépe vyhovuje a klidně si je pustit i vícekrát. Rekord v počtu zhlédnutí zatím drží přednáška o Léčivých, aromatických a kořeninových rostlinách. Připravujeme ještě možnost chatu, kam by senioři psali svoje dotazy a lektor by je zodpovídal,“ uvedla Kamanová.

Online výuku si chválí i samotní senioři. „I když jsem zavřená doma, tak mám kontakt se školou, s přednášejícími a mám možnost dovídat se zajímavé věci. Jsem ráda, že nemusím poslouchat jen zprávy o počtu nakažených a úmrtí. Výhodou online výuky je, že nikdo neohrožuje mě a ani já nikoho neohrožuji. Můžu se na přednášku podívat v čase, který mně vyhovuje a kolikrát chci. Pokud mně něco není jasné, můžu se vrátit a poslechnout si to ještě jednou. Chybí mi ale kontakt s přednášejícím i s ostatními posluchači,“ uvedla Jana Tučková.

Univerzita třetí věku pro seniory připravuje od února 2021 speciální online kurzy zaměřené na léčivé rostliny, kvalitu potravin a permakulturní zahradu. „Vzhledem k epidemiologické situaci je totiž možné, že prezenční výuku nebudeme moct zahájit ani v letním semestru,“ uvedla Kamanová, podle které je současná doba plná velkých společenských zkoušek a výzev.

To samo o sobě neskončí, jen bude jiné. „Současná pandemie je prostě časem výzev a nových úkolů, které stojí před námi a kterých se nesmíme zaleknout. Online forma výuky dává příležitost seniorům, kteří mají zdravotní problémy a nemohli by docházet na prezenční výuku. Otevírá se také prostor seniorům, kteří špatně slyší, a těch je také velké množství. V pohodlí domova si mohou zvuk přednášky přizpůsobit svým potřebám,“ uvedla Kamanová. Online vysílání podle vědkyně zpřístupňuje informace i těm seniorům, kteří mají obavy z docházení do neznámých prostor nebo těm, kteří pečují doma o svého partnera nebo partnerku.



FILIP VRÁNA