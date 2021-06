Sedíme v lavicích jako pěny. Do třídy vstupuje poprvé náš učitel. Mladý a pohledný. Hledí na něho 30 děvčátek a kluků prvního a druhého ročníku. Co všechno se odehraje za tento školní rok 1956/57 a následující léta! Celý profesní život jste byl učitelem.

Žáci dodnes vzpomínají na svého učitele Josefa Ambrože. Na snímku třída ve školním roce 1956-1957. | Foto: se souhlasem Libuše Filípkové

Až na začátek praxe na Slovácku, Vaším stálým působištěm byla škola v Křižanovicích u Bučovic, postavená v roce 1881. Kolik dětí jste naučil to nejzákladnější – číst, psát, počítat a vštěpoval další znalosti. Kdybychom počítali v každém novém ročníku 12 dětí, za 41 let pedagogické práce je to přibližně 500 žákyň a žáků. Rád jste maloval, téměř všem kreslil obrázky do památníčků, hrál na housle, nacvičoval ochotnické divadlo. V obci jste vedl Osvětovou besedu, organizoval tématické zájezdy, pomáhal pěveckému sboru Radost, maloval spolkům plakáty na akce, pracoval ve výboru Sokola. Po roce 1968 Vás z politických důvodů zbavili místa ředitele Základní školy a nesměl jste pracovat ani ve výboru Tělovýchovné jednoty. Pěvecký sbor je Vám vděčný za 25 let spolupráce, staral jste se o notový materiál a technické zázemí. Zastával jste 33 roků funkci místního kronikáře, Vaše zápisy a kresby jsou obdivuhodné, shromažďoval fotografie a také fotografoval při místních akcích.